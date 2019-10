Continuano a lasciare con il fiato sospeso, le avventure della soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni degli appuntamenti italiani in programma la settimana prossima, svelano che il simpatico portinaio Servante Gallo avrà i giorni contati, per aver contratto una grave forma di polmonite. Telmo Martinez invece dopo essere rimasto da solo con Lucia Alvarado per farle aprire gli occhi su Samuel Alday, si troverà nei guai.

Il sacerdote e la cugina di Celia verranno sorpresi completamente nudi, ma soprattutto nello stesso letto dal figliastro di Ursula e da Espineira. Purtroppo il parroco rischierà di essere arrestato, poiché il fratello di Diego e la figlia dei marchesi di Valmez lo accuseranno di violenza.

La salute di Servante si aggrava, Casilda richiede l’eredità di Maximiliano Hildago

Nelle puntate in onda in Italia dal 3 al 10 novembre 2019, la salute di Servante si aggraverà, visto che il medico dopo averlo visitato farà sapere a Ramon che potrebbe morire.

Intanto Telmo approfitterà della processione in onore della vergine dei miracoli per rapire Lucia. Quest’ultima verrà condotta dal parroco in una chiesa abbandonata, e apprenderà quali sono le reali intenzioni di Samuel nei suoi confronti. Maria condizionerà la figlia Casilda facendola schierare contro Rosina. In particolare la Escolano si recherà a casa degli Hildago e oltre a pretendere di ricevere l’eredità del defunto padre Maximiliano, annuncerà la sua partenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Antonito per non scatenare nuovamente la furia del padre, abbandonerà le consulenze al poligrafo. Il Martinez romperà il segreto della confessione, per dire alla Alvarado che Samuel ha promesso all’usuraio Jimeno Batan di saldargli i debiti contratti quando entrerà in possesso dell’eredità dei marchesi di Valmez. Inoltre il Martinez sarà completamente sincero con la cugina di Celia, dicendole di amarla.

Nel contempo Casilda dubiterà del rapporto tra Higinio e Maria: quest’ultima non attuerà il piano per mettere le mani nei soldi della figlia, a causa del dottor Baeza che glielo vieterà. Tutti gli abitanti si accorgeranno della sparizione di Lucia e Telmo, invece Samuel con una minaccia si farà dare da Ursula l’indirizzo del priore Espineira. La Alvarado darà l’impressione di aver dato credito all’avvertimento del sacerdote. Il minore degli Alday scoprirà in quale luogo si trovano la sua promessa sposa e Telmo grazie ad Espineira.

Maria ed Higinio smascherati, Lucia e Samuel contro Telmo

Leonor deciderà di realizzare un’opera teatrale su una storia vera raccontata da Servante. Il Martinez e Lucia dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua perderanno i sensi, e si risveglieranno senza vestiti sotto lo sguardo di Samuel ed Espineira. A questo punto il figliastro di Ursula accuserà il prete di aver abusato della Alvarado. Mentre la parente di Celia non ricorderà nulla di quanto accaduto tra lei e il sacerdote, quest’ultimo negherà al suo priore di aver avuto dei rapporti intimi con Lucia.

Samuel inviterà la Alvarado a non dire nulla agli Alvarez Hermoso di ciò che è appena successo tra lei e il Martinez. Casilda dirà a Maria di aver rinunciato ai soldi che le spettano dagli Hildago. Il Baeza dopo aver ascoltato la conversazione tra madre e figlia si scaglierà contro la Escolano, dicendole di non avere nessuna parentela con Maximiliano Hildago. La giovane domestica dopo aver appreso finalmente la verità, dirà a Leonor che non sono sorelle. Maria e il Baeza ormai con le spalle al muro abbandoneranno il paese: prima di fuggire la domestica però chiederà scusa alla figlia. Al termine dello spettacolo teatrale prodotto da Leonor in onore di Servante, due protagoniste daranno scandalo: si tratta di Flora e Carmen, che si scambieranno un bacio. Lucia dubitando della colpevolezza di Telmo, sarà intenzionata a farsi visitare da un medico per capire se è stata veramente violentata. La parente degli Alvarez Hermoso desisterà dal suo intento a causa di Samuel. Intanto il Martinez oltre a rifiutarsi di trasferirsi in uno stato estero, accetterà di sottoporsi al giudizio del tribunale ecclesiastico continuando a dichiararsi innocente. Dopo aver rinunciato a testimoniare contro il parroco, la Alvarado farà la conoscenza di Alicia Villanueva. Quest’ultima metterà in guardia Lucia dicendole che Telmo si è approfittato di lei in passato. La cugina di Celia influenzata dalla nuova arrivata, senza sapere che è stata ingaggiata dall’Alday deciderà di rilasciare una testimonianza contro Telmo. Flora felice per il successo ottenuto con lo spettacolo teatrale di Leonor, vorrà diventare attrice, ma Pena non sarà d’accordo.