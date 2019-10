Dopo il lieto fine della scorsa stagione, la soap opera Il Paradiso delle signore, prodotta da Aurora Tv in collaborazione con Rai Fiction, è tornata con nuove storie, speranze, e intrighi. Nel 10° appuntamento, che i telespettatori vedranno il 25 ottobre, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) porterà scompiglio nella vita di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), pur sapendo che il suo cuore batte già per un altro uomo.

Il fratello di Angela, affascinato dalla venere del lussuoso magazzino di Milano, dopo aver destato dei terribili sospetti alla stessa, in merito al furto che c'è stato nel grande magazzino, cercherà di convincerla a fidarsi di lui. Per la precisione la fidanzata di Federico Cattaneo avrà il timore che a derubare il paradiso possa essere stata la new entry. Tali sospetti sono nati perché la Pellegrino ha trovato dei guanti a casa di Angela. A questo punto il Barbieri darà una mano a Vittorio Conti, per aiutarlo a scoprire l’autore della rapina avvenuta di recente nella sua attività.

Roberta dubita di Marcello, il fratello di Angela aiuta Vittorio

Sulla rete ammiraglia Rai proseguono le vicende dei protagonisti della serie televisiva Il Paradiso delle signore, in versione daily. Gli spoiler della decima puntata, che andrà in onda venerdì 25 ottobre, svelano che il dottor Cesare, all’improvviso, dirà alla moglie Nicoletta di non poter prendere parte all’evento Berruti. Intanto Roberta, per pura casualità, troverà un paio di guanti con la targhetta del paradiso a casa di Angela.

Dopo aver fatto questa scoperta scioccante, la Pellegrino inizierà subito a sospettare che Marcello possa essere coinvolto con il furto che si è verificato nel negozio milanese. Quest’ultimo quando si accorgerà che la venere ha dei dubbi sul suo conto, per riguadagnarsi la sua fiducia, deciderà di collaborare con Vittorio per trovare il responsabile della rapina.

Riccardo si dichiara a Nicoletta, Vittorio e Marta ricevono una bella notizia

Inoltre il Barbieri, con il suo atteggiamento, farà capire ancora una volta di provare una forte attrazione per Roberta, anche se sarà al corrente che è felicemente innamorata di Federico.

Quest’ultimo, purtroppo, sarà ancora distante dalla fidanzata per non aver ancora concluso il servizio militare. In seguito, il famoso atleta Livio Berruti farà finalmente il suo ingresso al paradiso, in occasione dell’evento organizzato per lui che si rivelerà un grande successo. Riccardo deciderà di essere sincero con Nicoletta, dichiarandole tutto il suo amore. Tramite una telefonata, i coniugi Conti riceveranno una bellissima notizia.

I novelli sposi Vittorio e Marta faranno un sospiro di sollievo, poiché la merce sottratta dal magazzino verrà ritrovata. Infine il giovane rampollo dei Guarnieri attenderà con ansia di sapere quale sarà la scelta della sua amata Nicoletta, adesso che ha trovato il coraggio per rivelarle i suoi veri sentimenti.