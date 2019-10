Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana che va dal 21 al 25 ottobre, rivelano che tra Nicoletta e Riccardo i rapporti non saranno del tutti chiusi. Inoltre, il Paradiso subirà un furto durante il quale Rocco verrà aggredito dai ladri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 21-25 ottobre: Riccardo e Nicoletta si vedono ancora

La relazione tra Nicoletta e Riccardo ha appassionato molti telespettatori, dispiaciuti per la decisione della ragazza di sposare Cesare, ma forse non tutto è perduto.

Nella seconda settimana, al Paradiso delle signore il giovane Guarnieri non si rassegnerà tanto facilmente a perdere la madre di sua figlia e farà di tutto per riconquistarla. Anche per amore di Margherita, i due si riavvicineranno, all'insaputa di Cesare. Silvia, dal canto suo, non approverà affatto che Nicoletta continui a vedere Riccardo. La Cattaneo, si ritroverà nuovamente divisa tra Cesare e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore subirà un furto e il giovane Guarnieri si proporrà di aiutare in prima persona l'amico Vittorio Conti, ma in un primo momento il dottore e le veneri riusciranno a far fronte all'emergenza.

Nel frattempo, Umberto confesserà a Marta e Vittorio di voler vendere le quote del Paradiso, inconsapevole che ad approfittarne ci sarà proprio suo figlio Riccardo. Il rampollo dei Guarnieri, infatti, acquisterà le quote del grande magazzino e successivamente andrà da Nicoletta per confessarle di aver fatto questa mossa solo per stare più vicino a lei e a sua figlia Margherita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, Silvia scoprirà che Nicoletta ha ancora pensieri per Riccardo e farà in modo di mettersi tra loro due. La donna suggerirà a sul genero, Cesare un modo per salvare il suo matrimonio con Nicoletta. Silvia riuscirà ad ottenere ciò che vuole o l'amore tra la Cattaneo e il Guarnieri sarà più forte di tutto? Riccardo metterà alle strette Nicoletta e le chiederà di confessare i suoi veri sentimenti. Cosa gli dirà la ragazza? Ci sono ancora possibilità che Riccardo e Nicoletta tornino insieme?

Il Paradiso delle Signore, trame seconda settimana: Umberto vicino ad Adelaide

Nel frattempo, Luciano ritroverà un vecchio amico, Armando e gli proporrà di diventare il nuovo capomagazziniere del grande magazzino. Le anticipazioni della seconda settimana de Il Paradiso delle Signore raccontano che Agnese sarà affascinata da questa conoscenza casuale e tra i due nascerà qualcosa. Umberto, di ritorno dalla Svizzera, sarà più vicino alla cognata Adelaide, dimostrando di provare dei sentimenti per lei.

La Contessa, da sempre innamorata di lui, sarà ben felice della situazione che verrà a crearsi tra i due. Intanto al Paradiso farà il suo ingresso Marcello che resterà subito colpito dalla giovane Gabriella, nonostante lei sia fidanzata con Federico. Cosa succederà?