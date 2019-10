Entra definitivamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che in questo fine settimana tornerà con il suo consueto appuntamento domenica 20 ottobre sulla rete statunitense AMC. La messa in onda in Italia è invece prevista per lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Fox, canale 112 del satellitare di Sky. L'episodio 10x03, dal titolo "Ghosts" (Fantasmi), si preannuncia ricco di azione e destinato a far partire definitivamente la guerra tra i sopravvissuti delle varie comunità e i Sussurratori.

Cosa è successo nella puntata precedente

Nello scorso episodio abbiamo avuto modo, attraverso alcuni flashback, di vedere il primo incontro tra Alpha e Beta. Da lì la nascita di un profondo legame di fiducia e la creazione del temibile gruppo dei "Sussurratori". Nel presente, Alpha e i suoi uomini hanno invece radunato un'orda abbastanza nutrita di "vaganti", da usare contro le comunità. Nel corso della puntata ha fatto la sua comparsa il personaggio di Gamma, interpretata da Thora Birch.

Questa ha conquistato la fiducia di Alpha, divenendo la terza nella catena di comando del gruppo. Sul finale di puntata Beta scopre la menzogna che la sua leader ha raccontato a tutto il gruppo: Lydia è ancora viva e non è morta per sua mano, come lei stessa aveva dichiarato ai suoi seguaci. Alpha confessa la sua "debolezza" per quanto riguarda la figlia e scoppia in lacrime, ma poco dopo Beta la informa che i nemici hanno passato il confine stabilito. A questo punto la donna si rianima e annuncia al suo amico che è finalmente pronta a "dare una lezione" ai loro nemici.

I Sussurratori all'attacco, Alexandria assalita dai vaganti

Nel corso della prossima puntata si assisterà dunque alla rappresaglia che Alpha ordinerà nei confronti dei sopravvissuti, rei di aver superato i confini tracciati dai Sussurratori. Gamma, come prima missione, è incaricata di presentarsi alle porte di Alexandria e portare i leader della comunità lungo il confine in cui hanno perso la vita alcuni dei loro amici.

Qui Alpha annuncerà loro che la loro violazione sarà punita severamente, dando di fatto il via allo scontro tra le due fazioni. Alexandria si trova così attaccata da un'enorme orda di vaganti, sapientemente diretti dal gruppo di Alpha, ed i sopravvissuti dovranno dividersi in più parti per difendere le mura della città. Il lungo assedio porterà Daryl, Carol, Michonne, Aaron, Padre Gabriel e il resto della comunità allo stremo delle forze.

Il primo vero e proprio scontro diretto con i Sussurratori dopo il massacro di alcuni mesi prima potrebbe costare carissimo alla comunità di Alexandria, nonostante i durissimi allenamenti a cui il gruppo si è sottoposto nella preparazione della guerra.