Nicole Mazzocato suo malgrado è finita al centro del Gossip. Dopo le numerose critiche ricevute sul web, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione.

Tutto è iniziato da alcuni scatti che hanno immortalato Nicole in compagnia di Andrea Damante. La giovane ha accompagnato il deejay veronese durante una serata, in una nota discoteca di Brescia. Immediatamente la diretta interessata aveva messo a tacere i pettegolezzi, dichiarando che tra lei ed il Dama c’è solo una semplice amicizia.

La diretta interessata ha specificato, che la notizia dell’avvistamento ha fatto scalpore solamente perché si tratta dell’ex di Giulia De Lellis.

Nelle scorse ore a far discutere è stato un messaggio della Mezzocato riportato sul profilo Instagram di Deianira Marzano.

Nicole Mazzocato: ‘Avete fatto tutto voi’

Nonostante Nicole Mazzocato abbia subito smentito il flirt con Andrea Damante, Deianira Marzano avrebbe riportato un’altra verità.

Sul profilo Instagram della blogger sarebbe apparso una chat tra Nicole e una fan, in cui l’ex corteggiatrice parlerebbe di un’amicizia momentanea con il deejay. Ad essere contestato sarebbe proprio il ‘per ora’.

Dopo essere rimasta in silenzio, la diretta interessata ha deciso di replicare alle accuse sul suo conto. Per prima cosa Nicole ha dichiarato che si trattava di una conversazione privata, dunque potrebbero partire delle denunce.

Poi, ha confessato che era una chat molto lunga, quindi sarebbe stato estrapolata solo una parte del discorso: “Non ho voglia né bisogno di giustificarmi. Sono tranquilla perché non ho fatto nulla di male”.

Questo non sarebbe l’unico sfogo della giovane sulla vicenda.Tramite un commento alla domanda di un fan, la diretta interessata ha detto: “Avete fatto tutto voi”. Infine, prima di archiviare la questione Nicole ha invitato tutti coloro che perdono tempo a seguire i suoi movimenti, a fare qualcosa di più impegnativo.

Thomas Teffa: rimuove dai social tutte le foto con Nicole

Poco dopo lo spiffero di una vicinanza tra Nicole Mazzocato e Andrea Damante, il fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rimosso tutte le foto che lo ritraevano insieme a lei. Ovviamente, il gesto di Thomas Teffah ha diviso l’opinione pubblica. Sebben Nicole abbia sempre smentito un coinvolgimento con il deejay veronese, la decisione di Thomas fa trarre altre conclusioni.

A questo punto molti fan della ragazza si stanno chiedendo se davvero tra lei e Damante, non ci sia del tenero. Chissà, i due al momento potrebbero aver deciso di stare lontani dai riflettori proprio per via dell’attuale situazione sentimentale della giovane.