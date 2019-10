I falò di confronto fra le ultime tre coppie in gioco a Temptation Island Vip 2 sono andati in onda nella puntata trasmessa ieri 14 ottobre. L'epilogo ha sancito la rottura tra Serena Enardu e Pago dopo che lei ha ammesso di non essere più innamorata. A sorpresa, invece, Silvia Tirado e Gabriele Pippo hanno deciso di concedersi una seconda possibilità, nonostante il figlio di Pippo Franco avesse espresso dei forti dubbi nei confronti della fidanzata.

Alex Belli e Delia Duran hanno dato seguito ai pronostici della vigilia, uscendo mano nella mano dal falò di chiarimento. E poi?

La domanda è inevitabile tra i telespettatori del programma, abituati ad assistere durante l'edizione tradizionale ad un appuntamento speciale che fornisce degli aggiornamenti sulle coppie ad un mese dalla fine delle riprese. Purtroppo, però, questa puntata quasi certamente non andrà in onda lunedì 21 ottobre.

La puntata speciale del docu-reality non compare nei palinsesti di Mediaset

Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione - portata alla ribalta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni - secondo cui lunedì 21 ottobre sarebbe andata in onda una puntata speciale di Temptation Island Vip 2 dedicata alle ultime novità sulle relazioni dei concorrenti che si sono messi alla prova in Sardegna. Ciò ad esempio era accaduto in estate durante la versione classica del programma, ma questa piacevole abitudine potrebbe non ripetersi per l'edizione Vip.

Ad oggi, infatti, la programmazione Tv di Mediaset non menziona la trasmissione nella prima serata di lunedì prossimo, prevedendo invece il film "Che bella giornata" con Checco Zalone.

In attesa di scoprire se nei prossimi giorni l'azienda televisiva di Cologno Monzese cambierà idea, i telespettatori possono comunque puntare a rivedere i protagonisti di Temptation Island Vip 2 in un altro format. In queste settimane, infatti, Maria De Filippi ha aperto le porte di Uomini e Donne a tutti coloro che hanno partecipato al docu-reality.

Dunque, è plausibile pensare che anche Pago e Serena Enardu, Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran possano essere ospiti delle prossime registrazioni del dating-show pomeridiano.

Gli ascolti dell'ultima puntata di Temptation Island Vip 2

Questa seconda edizione del reality-show incentrato sulle vicende sentimentali dei personaggi famosi non è stata deludente in termini di ascolti Tv. Anche l'appuntamento di ieri, 14 ottobre, ha ottenuto un riscontro tutto sommato positivo dai dati Auditel.

La sesta e ultima puntata ha raccolto davanti al video 3.363.000 spettatori pari al 19.4% di share. Inarrivabile ancora una volta Il Commissario Montalbano che in replica su Rai 1 ha dominato la serata. La puntata intitolata "La Danza del Gabbiano" ha raggiunto ben 5.330.000 spettatori con il 24.1% di share.