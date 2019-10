Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni giorno è visto da oltre tre milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Antolina Ramos deciderà di vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac farà arrestare la figlia di Amancio per adulterio. Francisca Montenegro, invece, conoscerà per la prima volta Maria Elena, la nuova fidanzata di Fernando Mesia.

Il Segreto, Francisca conosce Maria Elena

Si annuncia una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate nel piccolo borgo iberico. Le trame de Il Segreto, in programma mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre alle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano sul ritorno di Fernando e Antolina (Maria Lima). Scendendo nel dettaglio, il figlio di Olmo chiederà a Maria di accompagnarlo a fare un giro del borgo.

Qui presenterà agli abitanti la sua nuova fidanzata Maria Elena Casado de Brey, interpretata dall'attrice Patricia Ponce. Poi il trio si recherà alla Villa dove quest'ultima insisterà per fare la conoscenza di Francisca. Peccato che quest'ultima reagisca molto male in quanto crede che dietro il ritorno del Mesia a Puente Viejo ci sia sotto qualcosa.

Elsa arrestata a causa di Antolina

Alla Villa, Francisca (Maria Bouzas) approfitterà di un momento di assenza della nuova arrivata per affrontare a muso duro il Mesia.

La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra), infatti, pretenderà di sapere il motivo che lo ha spinto a far ritorno. Dall'altro canto, Antolina tornerà a casa accompagnata dalle guardie civili. Qui la Ramos denuncerà il consorte per avere una storia extraconiugale con la Laguna. Per questo motivo, Elsa (Alejandra Meco) sarà arrestata.

Isaac cerca un modo per salvare la Laguna

Nel corso delle puntate de Il Segreto del 23 e 24 ottobre vedremo Isaac chiedere a Matias di aiutarlo a trovare un bravo legale capace di aiutare la sua amata ad uscire dal carcere il prima possibile.

Purtroppo l'avvocato darà poche speranze al Guerrero mentre Consuelo si recherà a fare visita alla Laguna in galera. Nel frattempo lo strozzino de La Munia chiederà a Prudencio una collaborazione. A tal proposito, l'Ortega si domanderà se dietro l'arrivo dell'usurario ci sia lo zampino della Montenegro. Severo (Chico Garcia), invece, non riuscirà a confessare ad Irene di trovarsi con l'acqua alla gola.

Il latifondista, infatti, comincerà a litigare con Carmelo quando incolperà la matrona dei suoi problemi. Infine in carcere Elsa inizierà ad avere dei problemi con Rufina, la compagna di cella.