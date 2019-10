Sono giunte puntuali le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dal 4 all'8 novembre ovvero dal lunedì al venerdì su Rai 3. Al centro delle scene ci sarà la drammatica vicenda legata a Diego Giordano e al suo arresto. Si rivedrà però anche Filippo, tornato dal viaggio di lavoro a Tenerife che porterà con sé un segreto che non piacerà per nulla alla povera Serena. Ecco i dettagli.

Due cuori nella tempesta

Filippo Sartori, dopo i continui litigi con la moglie, si è trasferito a casa del padre per una pausa di riflessione. Insieme al genitore si è poi recato a Tenerife per lavoro. Le anticipazioni ci rivelano però che l'uomo tornerà a Napoli più cupo e assorto che mai. Il motivo sarà Viviana (interpretata dall'attrice Angela Bertamino), il punto di riferimento della loro società sull'isola.

Tra lei e Filippo, infatti, si creerà una forte intesa e lui non esiterà a sedurla.

Roberto sarà a conoscenza della scappatella del figlio e gli consiglierà di buttarsi tutto alle spalle una volta giunto a Napoli. Secondo il tycoon, infatti, un'avventura una volta tanto non fa altro che rompere la monotonia del matrimonio. Il Sartori, però, non la penserà così e si sentirà profondamente in colpa sopratutto quando rivedrà la sua amatissima Serena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Proprio per questo sarà freddissimo con lei e questo per la Cirillo sarà un duro colpo dato che il suo desiderio era quello di riavvicinarsi finalmente al suo principe azzurro.

Spoiler Upas

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della settimana dal 4 all'8 novembre ci rivelano che, oltre alla vicenda di Filippo, al centro delle trame ci sarà anche il destino di Diego, oramai in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Raffaele sarà disperato e così chiederà a Franco Boschi di aiutarlo a capire chi abbia potuto investire Leone dando poi la colpa al povero figlio. Il portiere e l'ex pugile, individueranno quindi un colpevole su cui indagare. Inizieranno quindi delle indagini sul padre di Maurizio, il ragazzo morto a seguito della tentata rapina a Caffè Vulcano, che non porteranno agli esiti sperati. Giulia, intanto, sentirà che il suo legame con Denis si sta affievolendo ma non riuscirà a non pensare a lui mentre Bice cercherà di aiutare Mariella e Guido presentando loro "l'uragano Ingrid".

Gli spoiler ci rivelano infine che Niko inizierà a credere che Delia, la moglie di Leone, nasconda qualcosa sull'incidente ai danni del marito mentre Raffaele cercherà di convincere Diego ad accettare la strategia difensiva messa in atto da Ugo e dal Poggi. Andrea, invece, non riuscirà a tenere a bada l'ansia quando l'aereo sul quale si troverà inizierà ad avere delle turbolenze.