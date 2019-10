La quinta stagione di Un Passo dal Cielo ha ormai raggiunto il giro di boa: giovedì 10 ottobre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata della fiction che sta registrando un grande successo in termini di ascolti.

Anche nel prossimo episodio non mancheranno i colpi di scena e tante saranno le avventure che avranno come protagonisti il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e le new entry Isabella, Adriana e Valeria Ferrante.

In particolar modo a San Candido farà il suo ritorno Eva (Rocio Munoz Morales) che sconvolgerà l'equilibrio appena riconquistato da Vincenzo. Inoltre Isabella Ferrante (Jenny de Nucci), orfana della madre Adriana, verrà arrestata e Francesco Neri sarà vicino a ritrovare il figlio perduto.

Un Passo dal Cielo 5: nella prossima puntata un omicidio sconvolgerà Francesco

Giovedì 10 ottobre andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai la quinta puntata di Un Passo dal Cielo 5 dal titolo "I figli di Deva": al centro dell'episodio ci sarà un nuovo caso di omicidio, che colpirà profondamente la comunità di San Candido e soprattutto Francesco.

Ad essere uccisa brutalmente sarà, infatti, una donna ritornata a San Candido per cercare il figlio: il capo della forestale rimarrà sconvolto dal fatto poiché anche lui è alla disperata ricerca del figlio, che potrebbe trovarsi ancora tra gli ex adepti della comunità di Deva e perciò farà di tutto per trovare chi ha causato la morte della donna.

Per quanto riguarda il misterioso figlio di Francesco, nella prossima puntata potrebbero esserci dei colpi di scena e l'uomo potrebbe avvicinarsi sempre di più alla verità: Leonardo, il figlio più piccolo dei Moser, sembrerebbe infatti essere il bambino che ha sempre cercato.

Insieme ad Emma (Pilar Fogliati) proverà quindi a scoprire come sono andate realmente le cose, ancora ignaro del fatto che la sua compagna sia incinta e potrebbe dargli quel figlio che ha sempre desiderato.

Nella quinta puntata Eva farà ritorno a San Candido

Anche per il commissario Vincenzo Nappi nella prossima puntata ci saranno importanti colpi di scena: Eva, che dopo aver dato alla luce la piccola Carmela aveva deciso di andarsene abbandonando il compagno e la figlia appena nata, decide di tornare a San Candido, ma le cose saranno più complicate del previsto e la donna avrà un durissimo confronto con Vincenzo arrivando quasi ad un punto di non ritorno e alla fine definitiva della loro relazione.

Vincenzo, inoltre, dovrà fare i conti con l'interesse che sta cominciando a provare nei confronti della forestale Valeria Ferrante (Beatrice Arnera) sua coinquilina.

Isabella nei guai a causa del proprio passato

Per Isabella Ferrante le ultime puntate non sono state facili: dopo aver fatto i conti con la morte improvvisa della madre Adriana, ha dovuto vedersela anche con le bugie del fidanzato Klaus, di cui si fidava ciecamente.

Il passato di Isabella e della madre, inoltre, non è semplice: le due hanno vissuto a lungo all'interno della comunità di Deva, e sarà proprio questo passato così ricco di segreti e misteri a bussare nuovamente alla porta della giovane, causandole nuovi problemi.