Il Segreto, spoiler settimanali dei nuovi episodi trasmessi sulle reti Mediaset dal 13 al 20 ottobre. Gli spettatori italiani assisteranno ad incredibili colpi di scena che coinvolgeranno soprattutto Isaac, Juanote ed Antolina.

Il Segreto, spoiler settimanali: Isaac troverà Juanote

Il Guerrero andrà via da Puente Viejo. La sua intenzione sarà quella di trovare Juanote, coinvolto nel tradimento per effetto di cui Antolina è poi rimasta incinta.

Solo in questa maniera sarà poi in grado di provare le menzogne di sua moglie. Maria sarà destinataria di un finto telegramma in cui Roberto le dirà addio. Nel frattempo, Saul e Julieta comunicheranno di essere giunti sani e salvi nella città di Roma.

Ci sarà una discussione fra il dottor Zabaleta ed Antolina, il tutto alla presenza di Dolores che comincerà ad avere dei dubbi. Prudencio si accorgerà dell'allontanamento di Lola.

Francisca solleciterà l'Ortega in merito alla concessione di un prestito in favore di Severo. Gli abitanti si rivolteranno contro Adela: quest'ultima riceverà aiuto solamente dalla Montenegro. Le anticipazioni delle nuove puntate de "Il Segreto" rivelano poi che, durante il faccia a faccia con Juanote, la Ramos negherà di aver avuto un coinvolgimento fisico con lui. A propria discolpa, tirerà in ballo una possibile manomissione della sua cartella clinica ad opera di Alvaro.

Anticipazioni dei nuovi episodi de ‘Il Segreto’: il Guerrero chiederà ad Elsa di andare a vivere con lui

Isaac farà in modo che Matias, Elsa, Carmelo, Marcela, Adela e Don Berengario vengano a conoscenza della verità di Juanote. Grazie alle loro testimonianze potrebbe successivamente chiedere di annullare le nozze con Antolina qualora l'uomo morisse. Le condizioni di salute dell'amante della Ramos, infatti, si riveleranno piuttosto critiche.

Carmelo e Severo avranno invece una pesante discussione relativa ai possibili problemi economici di quest'ultimo. Agli occhi di Don Berengario, la tensione fra i due amici sarà ben percepibile.

Maria si farà carico delle prime riunioni ad opera della fondazione di sole donne. Prudencio verrà a conoscenza da Marchena delle dicerie che a Puente Viejo si stanno diffondendo riguardo a Lola. Irene comunicherà a Severo il crollo di prezzo del riso e, in virtù del debito di 3000 pesetas con l'Ortega, si prospetterà un'inevitabile fallimento all'orizzonte.

Antolina, dopo le pesanti accuse, sparirà nel nulla. Pertanto, Isaac deciderà di consegnare i vestiti della moglie a Don Berengario per poterli donare ai più bisognosi nel caso in cui la Ramos non dovesse rifarsi viva. In seguito a ciò, le trame dei nuovi episodi de "Il Segreto" mettono in luce una presa di coscienza da parte del Guerrero, il quale chiederà ad Elsa di iniziare una nuova vita insieme.