Oggi, lunedì 14 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed entusiasmante puntata di Pomeriggio 5, salotto pomeridiano condotto da Barbara D'Urso. Dopo le vicende dei fatti di cronaca nera, si è discusso degli ultimi Gossip, in particolare della rottura tra Manila Gorio e Chando Erik Luna. Quest'ultimo ha raccontato in alcune recenti interviste che la storia d'amore con la Gorio era finta, facendo infuriare la sua ex fidanzata. La Gorio, ospitata dalla D'Urso, ha raccontato la sua versione su Chando, muovendo delle accuse pesanti nei suoi confronti.

Manila si scaglia contro il suo ex fidanzato a Pomeriggio 5

Manila Gorio ha assistito alla recente intervista di Pomeriggio 5 del suo ex Chando Erik Luna. Una volta che Chando ha dichiarato che la relazione con la Gorio era falsa, la bella transgender ha svelato alcuni retroscena pesanti su di lui. "In realtà, Chando è stato costretto dai brand di interrompere i rapporti con me perché sennò non poteva lavorare" ha confessato la Gorio.

Poi, ha aggiunto: "Comunque, il mio ex fidanzato ha fatto delle cose gravissime e io sono stata una stupida a non denunciarlo". Barbara D'Urso ha chiesto alla sua ospite: "Stai dicendo che Chando ti ha messo le mani addosso? Comunque stai facendo delle accuse pesantissime!". La Gorio ha risposto: "Sì è così e non l'ho denunciato". Insomma sarà davvero così? Come replicherà Chando a tali simili accuse?

Chando Erik Luna avrebbe un flirt con Giacomo Urtis

Negli ultimi giorni i siti di gossip hanno diffuso uno scatto sospetto che immortala Chando Erik Luna in dolce compagnia di Giacomo Urtis, il noto chirurgo plastico dei vip. I due si scambiavano dei baci appassionanti, tanto che gli amanti del gossip hanno subito pensato che fosse sbocciata una storia d'amore. In realtà, lo scatto appare un po' misterioso, in quanto ritrarrebbe Chando di spalle.

Se realmente fosse così, questo andrebbe a confermare le dichiarazioni che Urtis ha rilasciato quest'estate: "Sono stato sedotto dall'ex fidanzato di un'attrice e di una transessuale". Il noto chirurgo plastico non ha mai rivelato l'identità del suo spasimante, che pare appartenere proprio a Chando Erik Luna. Non si nega il fatto che possano essere solo fatalità, ma pensarlo è davvero difficile. Tutto sembra combaciare, ma mancano soltanto le conferme dei due ragazzi.

Chi è esattamente Chando Erik Luna

Chando Erilk Luna lavora come modello e attore spagnolo e vive tra Zurigo, Madrid e Los Angeles. È noto all'estero per aver recitato in diversi spettacoli, pellicole e fiction spagnole e sudamericane, nelle quali ha conosciuto la sua ex fidanzata Grecia Colmenares. I due si sono lasciati quando lui ha ammesso di averla tradita con Manila Gorio.