Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, già autrice di "Una Vita". Le trame delle nuove puntate trasmesse in Spagna da domani 14 ottobre, rivelano che Matias Castaneda tradirà sua moglie Marcela Del Molino. Ebbene sì, l'uomo si scambierà un bacio appassionato con Alicia, la figlia di Urrutia entrata nel cast nel corso della dodicesima stagione.

Il Segreto: Matias e Alicia sempre più vicini

Le puntate dello sceneggiato attualmente in onda in Spagna sono focalizzate sulla crisi sorta tra Matias (Ivan Montes) e Marcela.

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda a metà ottobre in Spagna, rivelano che la coppia apparirà sempre più distante. Il figlio di Alfonso, infatti, trascorrerà sempre più tempo con Alicia, legati dallo stesso desiderio di ottenere maggiore sicurezza per i minatori. In questo frangente, il Castaneda rivelerà alla nuova amica di stare passando un momento difficile accanto a Marcela. Dall'altro canto, la figlia di Urrutia non potrà fare a meno di fargli notare che tra di loro c'è molta chimica.

Allo stesso tempo, la madre di Camelia vedrà il marito sempre più distante, tanto da sentire l'assenza di Tomas De Los Visos. A tal proposito, la Del Molino e il figlio di Emilia (Sandra Cervera) litigheranno con molta frequenza, tanto da spingere quest'ultimo tra le braccia di Alicia.

Il figlio di Emilia distante da Marcela e la figlia

Stando alle trame spagnole de Il Segreto in programma ad ottobre su Antena 3, si evince che la crisi tra la Del Molino e il Castaneda apparirà insormontabile.

In questo frangente, Tomas incolperà il rivale di trascorrere poco tempo con la moglie e la figlia per stare vicino ai minatori nella dura lotta per i loro diritti. Alla fine della discussione, il figlio di Emilia fuggirà molto adirato dall'attività commerciale, non sapendo che la Marchesa Isabel ha commissionato la sua morte al suo braccio destro.

La figlia di Urrutia e il Castaneda si baciano

Ma ecco arrivare il colpo di scena: nel corso della puntata numero 2188, Alicia approfitterà del nuovo litigio tra i genitori di Camelia per chiedere al collega un incontro con Cosme.

Qui quest'ultimo confesserà di aver tramato alle sue spalle, tanto da porgergli le sue scuse. Infine, la figlia di Urrutia si avvicinerà al giovane baciandolo con impeto sulla bocca. Un nuovo colpo di scena potrebbe segnare la nascita di un quadrilatero amoroso formato da Tomas, la Del Molino, Alicia e il Castaneda. In attesa di sapere quali colpi di scena riserverà la soap opera ai suoi telespettatori, si precisa che queste puntate saranno in onda su Canale 5 solo tra sette mesi a causa della differenza di messa in onda tra Spagna e Italia.