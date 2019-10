Si prevede una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera scritta da Aurora Guerra. Le trame de Il Segreto in onda da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre in Spagna, rivelano che la Marchesa Isabel nasconderà a Francisca Montenegro che suo marito Raimundo le ha fatto visita. Più tardi, la donna farà in modo che la matrona non lasci la tenuta grazie all'aiuto di Antonita. Nel frattempo Matias Castaneda passerà alcune ore con Alicia.

Qui il padre di Camelia confiderà i suoi problemi d'amore alla figlia di Urrutia. Cosme e Damian, invece, scambieranno pareri diversi sulla fine dello sciopero. Una conversazione che sarà interrotta dal marito di Marcela, il quale capirà che è stato tradito da loro. Maqueda, invece, confiderà a Tomas e Adolfo la sua preoccupazione di fronte all'atteggiamento indifferente della loro madre sulla proposta di migliorare la sicurezza in miniera.

Il Segreto: tensione alle stelle tra Matias e Tomas

Tomas capirà che suo fratello si è innamorato di Marta invece della sorella Rosa, con la quale sta intrattenendo una relazione. Nel frattempo Ignacio farà la conoscenza di Matias, dove i due dimostreranno di avere gli stessi punti di vista sui problemi alla miniera. Più tardi, Solozabal riceverà la visita della Marchesa. Nel frattempo Marcela dimostrerà di sentire la mancanza dell'amante, tanto da litigare furiosamente con il consorte, che ferito dai rimproveri si sfogherà con Alicia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Proprio quest'ultima suggerirà al padre di Camelia di mentire per mantenere la pace in famiglia. Più tardi, il ragazzo tornerà alla locanda dove si troverà faccia a faccia con il De Los Vivos, tanto che la tensione salirà alle stelle.

La Marchesa commissiona la morte del Castaneda

Nei prossimi appuntamenti spagnoli de Il Segreto (14-18 ottobre), Isabel accuserà Ignacio di aver provocato la rivolta dei suoi minatori mentre Mauricio, il capitano Huertas e Don Filiberto dimostreranno preoccupazione di fronte alle notizie politiche che stanno ricevendo da Madrid.

Intanto, Tomas accuserà Matias di stare trascurando la sua famiglia. Un rimprovero che non sarà accettato bene, tanto che il padre di Camelia scapperà dalla locanda. Alla tenuta L'Habana, Francisca si lamenterà con la Marchesa di non aver agevolato la restituzione dei suoi territori: in questo frangente, la Montenegro avvertirà sempre di più la mancanza del vecchio locandiere. Dall'altro canto, Isabel ordinerà a Maqueda l'omicidio del Castaneda, non sapendo di essere spiata da Tomas.

Isabel si prende gioco di Francisca

La madre di Tomas chiederà a Maqueda di dare fuoco alla cucina della locanda per eliminare il padre di Camelia. Mauricio, intanto, rivelerà a Salozabal che Isabel non ha nessuna intenzione di migliorare la situazione dei minatori. Per questo motivo, il sindaco confiderà che teme nuove rivolte. Francisca, intanto, sentirà sempre più la mancanza di Raimundo, tanto da accettare tutte le richieste di denaro da parte della cugina di Salvador, non sapendo che la sta ingannando.

Alicia, invece, chiederà a Matias di avere un incontro con i minatori. Qui Cosme si scuserà per averlo tradito, tanto da giurargli eterna fedeltà. Infine il padre di Camelia e la figlia di Urrutia si scambieranno un bacio appassionato dopo essere rimasti soli.