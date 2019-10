Molti colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nelle puntate in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Stando alle anticipazioni infatti, non si prospetteranno tempi facili per Elsa la quale, dopo essere stata arrestata per adulterio, scoprirà proprio in carcere di soffrire di una grave malattia al cuore. La Laguna, credendo di non avere scampo, una volta uscita di prigione, lascerà Isaac, ma il carpentiere non si darà per vinto e scoprirà la verità sulle condizioni di salute della sua amata. Sarà il dottor Zabaleta ad offrire una speranza di guarigione ad Elsa, la quale si recherà nella capitale per un consulto con un famoso medico.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa scopre di avere una malattia al cuore

Stando alle anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica e che andranno in onda nei pomeriggi di canale 5, Elsa verrà arrestata con l'accusa di adulterio. In carcere la Laguna verrà picchiata da Rufina, una compagna di cella ingaggiata dalla perfida Antolina, la quale avrà tutte le intenzioni di vendicarsi della rivale. Dopo l'aggressione subita, Elsa verrà visitata dal dottor Zabaleta il quale scoprirà che la ragazza ha una malattia che altera il battito cardiaco. Temendo che non vi siano cure e che presto dovrà morire, la Laguna non rivelerà nulla ad Isaac, nemmeno quando verrà scarcerata.

Il Segreto spoiler: Elsa confessa ad Isaac la verità sulla sua malattia

Una volta uscita di prigione, Elsa andrà a vivere con Isaac, ma pochi giorni dopo, comincerà a pensare che il Guerrero non meriti di vederla morire e, senza dargli una spiegazione convincente, lo lascerà. Il carpentiere però, non crederà alle parole della sua amata e le chiederà di non andarsene di casa almeno fino a quando non si sarà ripresa dal pestaggio.

La Laguna, come rivelano gli spoiler, non riuscirà a mentire per molto tempo e, dopo pochi giorni, confesserà ad Isaac di essere gravemente malata al cuore. Nonostante la malattia sembri apparentemente incurabile, i due si prometteranno di stare insieme sino alla fine, sostenendosi a vicenda. Un nuovo colpo di scena attenderà nuovamente Elsa, dato che, il dottor Zabaleta, rivelerà che un medico olandese, potrebbe essere in grado di curare la sua malattia.

Per tale motivo, la coppia si dirigerà a Madrid, dove la Laguna sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti medici.

In attesa di scoprire se Elsa potrà guarire dalla malattia al cuore, ricordiamo che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16:10, mentre sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.