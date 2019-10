Torna lo spazio con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato nato da un'idea di Aurora Guerra che narra gli intrighi e gli amori impossibili di Puente Viejo. Gli spoiler degli episodi di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre annunciano grossi colpi di scena per i telespettatori italiani. In particolare, la salute di Elsa Laguna avrà un tracollo in seguito ad una lite con Antolina, mentre Roberto Sanchez troverà la morte dopo essere stato smascherato da Francisca Montenegro.

Il Segreto, episodio 3 ottobre: Elsa sta male dopo una lite con Antolina

Emozionanti colpi di scena attendono i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sui nuovi episodi in onda giovedì 3 e venerdì 4 ottobre dopo la puntata di Uomini e Donne annunciano la morte di Roberto ed un'ennesima lite tra Antolina e Elsa.

Nella puntata di domani 3 ottobre, la Laguna tornerà a farsi vedere a Puente Viejo dopo aver versato lacrime amare per la partenza di Alvaro.

Qui incontrerà la Ramos, tanto che tra le due nascerà una lite violenta. Alla fine, la figlia di Amancio accuserà un malore. Alla Casona, Mauricio Godoy (Mario Zorilla) racconterà a Francisca di aver udito Roberto mettersi d'accordo con uno sconosciuto per fuggire insieme a Maria dal borgo iberico. Una scoperta che manderà su tutte le furie la Montenegro, la quale organizzerà un piano per eliminarlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Episodio 4 ottobre: Francisca avvelena Roberto

Nel corso della puntata del 4 ottobre: Saul Ortega (Ruben Bernal) continuerà a portare avanti il suo piano per salvare Don Berengario e Carmelo Leal dall'accusa di aver ucciso di Eustaquio e Lamberto Molero. Alla Casona, Francisca approfitterà di un momento da sola con Roberto per attuare la sua vendetta. In particolare, la Montenegro offrirà al Sanchez una cioccolata calda alla belladonna.

Qui gli imporrà di scrivere una lettera d'addio a Maria se vuole essere salvato con l'antidoto, visto che la bevanda è stata avvelenata. Purtroppo la nobildonna persisterà nella sua vendetta, tanto che il cubano morirà poco dopo. Infine il corpo dell'uomo sarà occultato da Mauricio nelle segrete dalla tenuta. In questo modo si conclude la partecipazione di Juan Dos Santos nel cast dello sceneggiato spagnolo.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti de Il Segreto, abbiamo visto Roberto pianificare un modo per fuggire da Puente Viejo all'oscuro di Francisca (Maria Bouzas). Saul, invece, si è offerto di auto-accusarsi della morte dei Molero al posto di Carmelo e Don Berengario. Isaac, nel frattempo, ha lasciato Puente Viejo alla ricerca di Alvaro, reo di aver sedotto e abbandonato Elsa sull'altare.

Si precisa che gli appuntamenti posso essere rivisti in streaming su "Mediaset Play".