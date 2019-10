Da quest'oggi fino a venerdì 11 ottobre andranno in onda sul canale spagnolo Antena 3 nuove puntate della soap opera iberica Il Segreto. Secondo gli ultimi spoiler si assisterà ad altri colpi di scena in questi nuovi episodi. In particolare, Donna Francisca consiglierà a sua cugina di usare le maniere forti con i minatori. Ma non è tutto, perché Marcela sederà uno scontro tra suo marito e il suo amante.

Spoiler Il Segreto: Donna Francisca consiglierà a Isabel di usare le maniere forti con i minatori

Nelle puntate in onda questa settimana, Ignacio proverà a convincere la Marchesa a negoziare un accordo ragionevole con i minatori, ma lei lo pregherà di andarsene. Encarnacion dirà a suo marito che Alicia ha intenzione di ritornare a studiare. Invece, Pablo e Carolina durante il loro saluto d'addio si promettono amore reciproco.

Intanto, Manuela parlerà a Marta del suo flirt con Ramos, ma quest'ultima assicura che si tratta di un gioco, cosa che fa arrabbiare non poco la governante perché lo ritiene inopportuno. Urrutia informerà Don Ignacio che ci sono prenotazioni per meno di una settimana e Ramon aggiunge che i costi per l'illuminazione dei forni sono elevatissimi e quindi si devono spegnere. Pablo sarà pronto per andare via, ma solo Manuela aspetta la sua partenza.

Nel frattempo, Matias proverà a negoziare con il caposquadra Maqueda. Ma quest'ultimo dirà al Castaneda che, se non torneranno al lavoro, non ci sarà nessuna possibilità di negoziare. Francisca consiglierà a sua cugina Isabel di usare le maniere forti nel conflitto con i minatori.

Marcela suggerirà a Tomas De Los Visos di evitare l'incontro con Matias sul conflitto minerario

Inoltre, Tomas e Adolfo proporranno a Matias di migliorare la sicurezza, però in maniera graduale: massimo turni di 10 ore e un aumento del 5%.

Il che è molto lontano rispetto al 20% che chiedono i lavoratori per annullare lo sciopero. Poi, il marito della Del Molino sarà chiamato urgentemente a l'Avana e la Marchesa, inaspettatamente, interromperà tutte le negoziazioni e fornirà al Castaneda un elenco con 20 licenziamenti.

Marcela consiglierà al suo amante di evitare l'incontro con suo marito sul conflitto minerario e gli accordi di Adolfo.

Invece, Matias dirà ad Alicia a che punto sono le negoziazioni con i fratelli De Los Visos. La ragazza coglierà l'occasione per dire al consorte della locandiera che seguirà il suo consiglio e riprenderà gli studi, cosa che Matias elogerà. L'armonia tra i due crescerà molto.

Cosme agirà alle spalle di Matias e ripristinerà i lavori

La Marchesa manterrà la sua posizione e dirà a Matias che, se non termineranno lo sciopero, la prossima settimana licenzierà altri 20 minatori.

Tomas e Adolfo sono convinti che la madre commetta un grave errore, ma quest'ultima è convinta che il suo piano funzionerà e che i lavoratori si arrenderanno. Cosme negozierà il ripristino dei lavori con Maqueda, ma lo farà alle spalle di Matias.

Alla locanda, Tomas e Marcela discutono sul conflitto e appare il Castaneda. La Del molino cercherà di stemperare la tensione che è alle stelle e alla fine farà andare via il suo amante che sarà molto arrabbiato. Poco dopo, la locandiera dirà a suo marito che un tempo per lui la sua priorità era la famiglia, ma il capitano Huertas arriverà a festeggiare che i minatori sono tornati alla fossa. Matias capirà che di essere stato tradito.