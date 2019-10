Secondo le ultime anticipazioni delle puntate della soap opera iberica de Il Segreto che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Elsa Laguna dopo essersi sposata con Isaac Guerrero riceverà una lettera dal dottor Alvaro. In particolare, proprio il dottore che aveva rubato i soldi alla Laguna, si farà vivo nuovamente con quest'ultima tramite una lettera e le chiederà di incontrarsi. Con grande sorpresa, la moglie del carpentiere accetterà l'invito e durante l'incontro il dottor Fernandez le restituirà tutti i soldi che le aveva sottratto qualche mese prima.

In questo modo, Alvaro sentirà di aver ripagato tutti i torti commessi alla ragazza che riuscirà a perdonarlo. Inoltre, Elsa chiuderà per sempre questo capitolo molto amaro della sua vita che stiamo avendo modo di vedere nelle puntate che stanno andando in onda in Italia in queste settimane.

Il Segreto: il dottor Fernandez lascia Elsa sull'altare e le ruba i soldi

Infatti, nelle puntate che stiamo guardando in questi giorni su Canale 5, c'è stata l'uscita di scena del dottor Alvaro che ha prima sedotto la Laguna e poi l'ha abbandonata sull'altare, scappando da Puente Viejo con tutti i suoi soldi.

Questo comportamento ha scatenato le ire di Guerrero che si è subito messo alla ricerca dell'uomo. Successivamente, Isaac ha incontrato il dottor Fernandez che gli ha anche rivelato tutte le bugie di sua moglie Antolina. In particolare, quando la Ramos ha deciso di buttarsi dal dirupo era incinta di poche settimane e non di sei mesi, come aveva rivelato al marito. Ma non è tutto, perché Fernandez ha anche detto al carpentiere che non può restituire i soldi alla Laguna perché ha già speso tutto.

Isaac ed Elsa convoleranno a nozze

Poi, secondo gli ultimi spoiler delle puntate che vedremo nelle prossime settimane, Isaac ed Elsa dopo aver smascherato Antolina, inizieranno a vivere insieme una vita tranquilla. Anche se la Ramos continuerà a tormentarli e non si farà da parte, fino a che morirà nel tentativo proprio di uccidere suo marito. Proprio per questo motivo, la Laguna e il Guerrero riusciranno ad avere il loro lieto fine.

Infatti, i due giovani si sposeranno alla presenza dei loro amici più cari. E proprio poco dopo questa piacevole circostanza, arriverà l'inaspettata lettera di Alvaro di cui abbiamo già parlato. Inoltre, c'è da dire che questo improvviso ritorno ha infastidito non poco Isaac e anche le amiche della Laguna, Consuelo e Marcela che non credevano alle buone intenzioni del dottore. Tuttavia, come avremo modo di vedere, le intenzioni saranno molto buone e segneranno l'uscita di scena definitiva dell'attore Alessandro Bruni che ha interpretato Alvaro Fernandez nella soap opera di Aurora Guerra.