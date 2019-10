Sorprendenti colpi di scena accadranno nei prossimi giorni ad Il Segreto. Nelle puntate trasmesse domenica 13 e lunedì 14 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, Isaac Guerrero lascerà momentaneamente Puente Viejo, mentre Maria Castaneda riceverà notizie da Roberto Sanchez, ovviamente ingannevoli, visto che l'uomo è stato ucciso da Francisca. Infine Prudencio Ortega accetterà di prestare i soldi a Severo su ordine di Francisca Montenegro.

Il Segreto, puntata 13 ottobre: la partenza di Isaac

Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domenica 13 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac fingerà di arrabbiarsi con Antolina in modo da essere lasciato libero di indagare sul suo conto. Il falegname, infatti, si alleerà con Elsa (Alejandra Meco) per scoprire tutta la verità sulla gravidanza della furba biondina.

Per questo motivo, il Guerrero lascerà per qualche giorno il borgo iberico alla ricerca di Juanote, il giovane che ha messo incinta la Ramos. Lola, nel frattempo, eviterà di parlare con Prudencio (Jose Milan), tanto da lasciare Marcela Del Molino da sola ad ultimare i preparativi del suo matrimonio.

Puntata 14 ottobre: Prudencio incontra Francisca

Nel corso della puntata di lunedì 14 ottobre, i telespettatori di Canale 5 vedranno Antolina discuterà animatamente con il dottor Zabaleta davanti agli occhi sbigottiti di Dolores.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La madre di Hipolito, a questo punto, deciderà di andare alla locanda per scoprire cos'è successo. Consuelo confesserà alla pettegola che la Ramos ha mentito sulla sua gestazione. Prudencio, nel frattempo, farà ritorno in enoteca dove rimprovererà Lola di evitarlo. Più tardi, l'Ortega si incontrerà con Francisca (Maria Bouzas). In questo frangente, la Montenegro lo incoraggerà a prestare i soldi a Severo Santacruz. Ma ecco che la madrina di Maria Castaneda come garanzia vorrà le proprietà del nemico.

Maria riceve notizie da Roberto

Intanto a Puente Viejo si vivrà attimi di pura tensione. In particolare, alcuni sovversivi scenderanno in piazza con fare minaccioso per ribellarsi agli insegnamenti troppo liberali di Adela. Ma ecco che gli abitanti del borgo si schiereranno dalla parte della maestrina, tanto da fare tutto il possibile per aiutarla in questo drammatico momento. Da lì a poco, le due fazioni di scontreranno nella piazza del paese.

Alla Casona, Maria Castaneda riceverà una finto telegramma da parte di Roberto Sanchez, dove si scuserà per non essere riuscito a salutarla prima del suo abbandono definitivo da Puente Viejo. In comune, invece, arriveranno notizie bellissime su Julieta e Saul, che sono arrivati sani e salvi in Italia. Infine Dolores sarà entusiasta dell'arrivo della nuora e della nipotina. Peccato che Gracia rimandi ancora una volta il viaggio.

Si ricorda che questi appuntamenti possono essere rivisti in streaming su "Mediaset Play".