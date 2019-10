Numerosi colpi di scena appassioneranno i fan dello sceneggiato Una Vita nelle future puntate italiane. Gli spoiler annunciano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) dopo aver fatto intuire agli abitanti di non essere più cattiva, mostrerà il suo vero volto. L’ex istruttrice, quando il suo figliastro Samuel Alday non sarà più nei paraggi, stringerà una pericolosa alleanza. La madre di Blanca e la vedova del fratello di Diego, cioè la nuova darklady Genoveva Salmeron, uniranno le loro forze per lo stesso motivo.

Sia quest’ultima che Ursula vorranno portare al termine la loro spietata vendetta contro tutti coloro che si sono rifiutati di aiutarli nel momento opportuno. A collaborare con le due donne sarà il truffatore Alfredo Bryce, che si presenterà ai cittadini come marito di Genoveva. L’intenzione del banchiere sarà quella di rovinare economicamente tutti gli inquilini, facendo investire loro del denaro in una banca americana.

Ramon Palacios invece, dopo aver perso la moglie Trini Crespo e aver trascorso dieci anni in carcere con una gravissima accusa, ritroverà la felicità. A fare breccia nel cuore di Maria Luisa, Antonito e della piccola Milagros, sarà la domestica Carmen Sanrujo, la stessa donna che ha lavorato per Ursula.

La morte di Samuel, la Dicenta dorme per strada

Negli episodi italiani andati in onda ad inizio ottobre 2019, i telespettatori hanno assistito al ritorno di un personaggio femminile che non si sarebbero aspettati di rivedere.

Si tratta della crudele Ursula Dicenta, che ha pagato tutto il male provocato nel corso degli anni, venendo internata in manicomio per ordine del padre Koval. L’ex istruttrice ha rimesso piede ad Acacias 38 con delle vesti del tutto nuove, ma soprattutto disastrose. La donna infatti dopo aver mendicato invano per le strade del quartiere iberico, visto che tutti gli abitanti le hanno voltato le spalle, è stata respinta anche dal figliastro Samuel Alday.

Quest’ultimo precipitato sul lastrico per aver speso tutti i risparmi che aveva per aprire una galleria d’arte purtroppo fallita a causa di un attentato anarchico, ha cacciato la matrigna dalla sua abitazione. Proprio quando la madre di Blanca credeva che fosse arrivata la sua fine, è stata accolta da Padre Telmo, il sacerdote giunto nella cittadina spagnola per far luce sul passato di Lucia Alvarado.

Ursula nonostante la contrarietà di tutti i residenti che non hanno affatto creduto al suo cambiamento, è stata quindi assunta come domestica al servizio del Martinez. Le anticipazioni degli appuntamenti che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, e che il pubblico iberico ha già guardato per via della differenza di trasmissione temporale nostrana e spagnola, dicono che la Dicenta dimostrerà di essere la stessa di sempre.

E’ stata proprio Montse Alcoverro, l’attrice che interpreta l’ex governante ha svelare nel corso di varie interviste che la madre di Blanca farà di tutto per migliorare la sua reputazione. La malvagia donna mirerà a riprendersi il suo posto in società, a seguito del decesso di Samuel Alday, che perderà la vita per mettere in salvo la moglie Genoveva Salmeron. Quest’ultima dopo essere rimasta vedova proverà odio per l’intero quartiere poiché nessuno ha teso una mano a lei e al suo compianto marito. Intanto Ursula si ritroverà a dormire per strada a causa della partenza di Telmo.

Genoveva, Alfredo, e Ursula alleati, Ramon e Carmen si amano

Genoveva vorrà farla pagare ai responsabili della morte del minore degli Alday, quando sarà sposata con Alfredo Bryce. Per riuscire nel suo intento, la Salmeron si alleerà con Ursula, ovviamente coinvolgendo anche il suo consorte. Nel frattempo Ramon Palacios vivrà dei momenti abbastanza difficili. Il padre di Maria Luisa e Antonito dopo essere diventato padre della piccola Milagros, dirà addio alla moglie Trini. Quest’ultima esalerà l’ultimo respiro proprio all’interno della sua abitazione, sotto lo sguardo di Celia che non le presterà soccorso per via della gelosia che continuerà a nutrire per non essere riuscita a diventare nuovamente madre. Ramon dopo aver detto salutato per sempre la sua dolce metà, non riuscirà a raggiungere Victor e Maria Luisa in Francia come aveva intenzione di fare. L’uomo finirà in prigione per ben dieci anni pur essendo innocente, con l’accusa di aver causato la morte di Celia. La moglie dell’avvocato Felipe completamente folle, avrà un incidente drammatico nel disperato tentativo di impedire al Palacios di partire con la figlia. Per fortuna il Palacios grazie all’indulto verrà scagionato, e a dare una svolta nella sua vita in positivo ci penserà Carmen. Ebbene sì, il vedovo della Crespo dopo tanta sofferenza, ritroverà l’amore al fianco della sua cameriera, con cui progetterà addirittura il futuro, visto che decideranno di sposarsi.