Gli spoiler de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena per questo fine settimana. Nelle puntate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre in onda su Canale 5, Elsa Laguna vivrà un vero e proprio calvario a causa di Rufina, la sua compagna di cella che la sottoporrà a pesanti sevizie. Francisca Montenegro, invece, farà alcune indagini su Maria Elena, mentre Arceli Povedano terrà un importante discorso all'associazione delle donne.

Il Segreto, puntata 25 ottobre: Elsa maltratta da Rufina

Nuove emozioni per gli amanti della soap opera di Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto sulla puntata di venerdì 25 ottobre alle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca comincerà a credere che Fernando sia davvero cambiato. Intanto, Marcela si recherà a trovare Antolina (Maria Lima), intenta ad eliminare tutti gli oggetti appartenuti ad Elsa in casa sua.

Dall'altro canto, Isaac si recherà a trovare la Laguna in carcere dove la informerà di essere tornato ad abitare insieme alla Ramos per farle ritirare la denuncia. Ma ecco che il Guerrero appena arriverà a casa sarà protagonista di un nuovo litigio con la furba biondina. Infatti, apprenderà che quest'ultima è tornata solo dopo aver saputo che Juanote è morto.

In carcere, la figlia di Amancio verrà maltrattata psicologicamente e fisicamente da Rufina, mentre il falegname cercherà disperatamente di far cambiare idea alla Ramos sulla denuncia sporta nei confronti della rivale.

Severo, invece, inizierà ad indagare sulla caduta del prezzo del riso, tanto da chiedere alla moglie di non farne parola ad Adela (Ruth Llopis) e Carmelo. Infine, Marchena confesserà a Prudencio (Jose Milan) che Francisca sapeva che il latifondista era ad un passo dalla rovina.

La Laguna sviene davanti a Consuelo

Nel corso della puntata de Il Segreto di sabato 26 ottobre alle ore 15:10 su Canale 5, vedremo Elsa (Alejandra Meco) vivere un clima di terrore in prigione.

La figlia di Amancio, infatti, scoprirà che Rufina gli ha strappato il materasso durante la sua assenza. In questo frangente, Isaac cercherà di dimostrarsi forte e fiducioso nel futuro durante una visita in galera. Più tardi, la Laguna sverrà davanti a Consuelo, che in questo modo capirà che la ragazza è soggetta a sevizie di ogni genere.

Alla Villa, Francisca (Maria Bouzas) inizierà ad indagare su Maria Elena.

Peccato che tutti la dipingono come una persona adorabile. A tal proposito, la Castaneda la porterà con sé ad un incontro dell'associazione delle donne dove alcuni uomini cercheranno di fermare il discorso di Arceli Povedano. Tuttavia, Adela riuscirà a riportare la calma, tanto che l'assemblea procederà senza intoppi. Infine, Gracia e Hipolito saranno stufi delle intromissioni di Dolores nell'educazione di Belen.

Di conseguenza cercheranno di mettere dei paletti all'invadente nonna.