La popolare soap opera Il Segreto continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana prossima, dicono che Eulalia Castro farà capire di aver rimesso piede a Puente Viejo per vendicarsi di Francisca Montenegro, visto che vorrà trovarla a tutti i costi. Marcela Del Molino invece sempre più distante dal marito Matias Castaneda, accuserà Alicia di aver rovinato la sua famiglia.

Quest’ultima pur essendo consapevole di aver sbagliato a gettarsi tra le braccia di un uomo sposato, si difenderà affermando che ognuno è libero di fare ciò che vuole.

Marcela furiosa con Alicia, Adolfo e Marta si baciano

Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 dal 28 ottobre all’1 novembre 2019, Encarnacion dopo aver sorpreso Carolina intenta a fuggire di nuovo riuscirà a calmarla, venendo a conoscenza che ama Pablo.

Intanto Ignacio ordinerà ad Urrutia di occuparsi della gestione della fabbrica fino a quando non arriverà un nuovo manager. Raimundo chiederà al nipote Matias di essere sincero, mentre Marcela oltre a dire a Dolores di non voler affrontare Alicia, pretenderà di voler ricevere delle spiegazioni dal marito. Il Castaneda su ordine della sua amante avrà l’incarico di trasferire le armi a La Puebla. Alicia ancora una volta ricorderà al figlio di Emilia e Alfonso di volersi godere solo la sua compagnia.

A questo punto Matias dopo aver avvertito Marcela della sua assenza, coglierà l’occasione per incontrare Tomas. Alicia metterà piede all’ostello e si scontrerà con la Del Molino. Tomas invece metterà al corrente Adolfo del trasferimento di Solozabal a Bilbao. Marcela dopo essersi scagliata contro Alicia per aver distrutto la sua famiglia, si sfogherà con Tomas raccontandogli della sua rabbia. La Del Molino sarà determinata a cercare di salvare il suo matrimonio, mentre il fratello di Adolfo ricorderà gli ordini di sua madre per eliminare Matias.

Nel contempo Rosa consegnerà a Marta la lettera da parte di Adolfo, e continuerà a condividere la sua angoscia con Carolina. Urrutia si presenterà all’Avana per informare la marchesa del ritorno di Solozabal a Bilbao e del nuovo manager. Adolfo e Marta si scambieranno il loro primo bacio, promettendosi di rimanere in contatto nonostante gli ostacoli.

La Del Molino litiga con il marito, Eulalia vuole trovare Francisca

Il fratello di Tomas dopo aver letto la missiva di Rosa si sentirà infelice.

Quest’ultima prometterà ad Adolfo di amarlo per tutta la vita, facendolo entrare in confusione. A questo punto Tomas inviterà il fratello e mettere fine alla relazione con Rosa per non soffrire. La Montenegro si immaginerà già la proprietaria de La Casona, dopo aver appreso la partenza del Solozabal tramite la marchesa. Il Palacios inviterà Ignacio ad incontrare la marchesa per farle un’offerta per la miniera.

Alicia farà sapere a Matias che la guardia civile l’ha seguito quando ha smaltito l’armamento che ha trasportato in modo clandestino a La Puebla. Rosa sarà disperata per non riuscire a capire come mai Adolfo è fredda nei suoi confronti. Marta si renderà conto di non poter tradire sua sorella, mentre Ignacio dirà ad Urrutia di aver ricevuto un’offerta per La Casona. La marchesa si rifiuterà di far entrare Ramon a casa sua, invece la piccola Camelia piangerà per aver perso un dente. Marcela si arrabbierà con il marito per non essere stato accanto alla loro bambina. Raimundo prima di andarsene dal paese per rintracciare Francisca, saluterà i Castaneda e gli darà dei consigli per salvare il loro matrimonio. Matias e Alicia daranno libero sfogo ai loro desideri. Urrutia e sua moglie pianificheranno il loro ritorno a Bilbao, ma temeranno che Alicia non accetterà la loro decisione. Antolina farà sapere alla marchesa Isabel che l’Ulloa sta lasciando Puente Viejo. Per finire Eulalia darà ordine al suo tenente Campuzano di cercare la Montenegro.