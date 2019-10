Nelle prossime puntate della soap Un Posto al Sole, dal 28 ottobre al 1° novembre, continuerà la vicenda dell'avvocato Aldo Leone, investito da un'auto in corsa e attualmente in ospedale in condizioni gravissime. L'identità del colpevole non è ancora stata rivelata, ciò nonostante, attualmente Diego è il sospettato numero uno ed è stato arrestato dopo i controlli della polizia sulla sua auto. Nel tentativo di salvarlo, Niko e Susanna prederanno le sue difese.

Tuttavia, un ricordo improvviso del giovane Giordano potrebbe dare una svolta all'intera faccenda.

Vittorio, che nelle precedenti puntate stava cercando di capire perché Alex ha deciso di lasciarlo, avrà l'occasione di poter rivedere la sua ex fidanzata, anche se dovrà fare i conti con un inganno da parte della piccola Mia, mentre la situazione tra Marina e Fabrizio si farà sempre più intima. Infine, la cena in famiglia di Serena e Filippo sembrerà condurre a un riavvicinamento di coppia, mentre il vigile Salvatore Cerruti continuerà a pensare all'uomo che gli piace, e Michele e Arianna veranno minacciati dal padre di Maurizio Mennella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego ricorderà qualcosa di inaspettato

La situazione che ha coinvolto Diego, Beatrice e Aldo Leone si farà sempre più delicata. Raffaele sarà molto preoccupato per la situazione, soprattutto per l'esito delle indagini sull'auto del figlio, mentre Niko e Susanna difenderanno in tribunale il figlio di Raffaele a qualunque costo per evitare che possa essere condannato.

Ciò nonostante, improvvisamente Diego si ricorderà qualcosa di inaspettato riguarda l'incidente che ha coinvolto Aldo Leone, attualmente in ospedale in coma farmacologico, e cercherà di riferire il tutto a Niko e Susanna.

La moglie Delia prega affinché riesca e riprendersi ed è fermamente decisa a tenere Beatrice fuori dalla vita di Aldo. Nel frattempo Raffaele andrà a fare visita al figlio in carcere cercando di confortarlo.

Spoiler Un Posto al Sole: Vittorio e Alex si rivedono

Vittorio e Alex sono sempre più distaccati da quando la ragazza ha scoperto il tradimento di lui con Anita. Ciò nonostante il ragazzo avrà l'opportunità di rivedere la sua ex fidanzata, rendendolo speranzoso ed emozionato, ma inconsapevole dell'inganno ordito dalla sorella minore di Alex, Mia.

Il povero vigile Salvatore Cerruti non farà altro che pensare all'uomo che gli piace, e probabilmente farà di tutto per cercare di conquistare l'amore della sua vita.

La situazione tra Filippo e Serena potrebbe finalmente sbloccarsi. L'uomo è appena rientrato dal suo viaggio di lavoro e avrà una cena particolare con la moglie. Tuttavia, impensierisce Filippo, al punto che potrebbe rovinare la loro serata.

L'intesa tra Marina e Fabrizio sarà sempre più alta, tant'è che i due saranno sempre più uniti, grazie anche all'aiuto di Alberto Palladini.