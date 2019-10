Nelle precedenti puntate della soap napoletana Un posto al Sole, Marina Giordano e la verità sull'omicidio di Nino Rosato sono stati al centro dell'attenzione, e nelle prossime puntate che andranno in onda tra il 7 e l'11 ottobre, ci saranno nuovi dettagli utili per chiarire ulteriormente la vicenda. Vedremo infatti l'imprenditrice sempre più vicina a Fabrizio Rosato, nonostante in famiglia continua ad esserci una forte agitazione.

E con tutti questi problemi, come se non bastasse se ne aggiungeranno di altri. Infatti, Arturo e Sebastiano si ritroveranno ricoverati nello stesso ospedale dove ne scaturirà un inevitabile scontro.

Si continuerà inoltre a parlare di Alex, già in una situazione piuttosto delicata, decisa a tornare nella sua vecchia casa assieme alla sorellina Mia, che assumerà un atteggiamento differente in quanto contraria alla scelta della sorella maggiore.

Si parlerà infine anche della crisi tra Renato e Nadia, in seguito alla dichiarazione di lui, mentre Giulia sarà ancora piena di dubbi riguardo al suo futuro con Denis.

Spoiler Un posto al Sole: l'inevitabile scontro tra Arturo e Sebastiano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina riceverà una visita del tutto inaspettata sul posto di lavoro e nel frattempo, la relazione di coppia con Fabrizio continuerà a dare problemi tra il fidanzato e lo zio.

Come se non bastasse, inoltre, Arturo e Sebastiano si ritroveranno ricoverati nello stesso ospedale, e inevitabilmente tra i due ci sarà un forte scontro. Marina, sconvolta per la situazione delicata che si è venuta a formare, troverà riparo verso il fidanzato. Ciò nonostante, dovrà sostenere ancora una dura battaglia, ovvero dimostrare l'innocenza di Arturo.

Per quanto riguarda Giulia, la ragazza continuerà a nutrire dei dubbi riguardo il proprio futuro con Denis, inoltre Ornella non farà altro che confonderle le idee.

Spoiler Upas: Nadia e Renato pronti a lasciarsi definitivamente

Per quanto riguarda la situazione che interessa Mia e sua sorella maggiore Alex, quest'ultima sarà intenta ora più che mai a tornare a vivere nella sua vecchia casa assieme alla sua sorellina, ciò nonostante la piccola non sarà della stessa opinione.

Mariella invece, non potrà più accettare i ritardi di Cinzia con l'affitto e deciderà di prendere in mano la situazione.

Ciò nonostante tale convinzione le riserverà delle sorprese, in quanto verrà a sapere dei problemi di tipo finanziario della donna.

La situazione ormai delicata tra Nadia e Renato, giungerà al capolinea. Entrambi infatti cercheranno di riappacificarsi, successivamente però, i due prenderanno una decisione molto difficile che sancirà la fine del loro rapporto.