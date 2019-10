Sorprendenti novità accadranno nei prossimi giorni ad Il Segreto, la soap opera scritta dall'autrice Aurora Guerra, vista da oltre tre milioni di spettatori su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre, rivelano che Marchena comincerà a dubitare di Prudencio, mentre Alvaro Fernandez farà aprire gli occhi ad Isaac Guerrero sulla vera natura di Antolina Ramos.

Il Segreto: puntata del 5 ottobre

Si prevede un fine settimane ricco di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate nel piccolo borgo iberico. Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che avremo modo di vedere sabato 5 alle ore 15:10 e domenica 6 ottobre dalle ore 16:20 su Canale 5 annunciano la fine di Antolina. Nel dettaglio, Marchena diventerà il nuovo aiutante di Prudencio Ortega.

Durante i lavori all'enoteca, l'uomo troverà il quaderno del suo datore di lavoro dietro una cassa, dove apprenderà che quest'ultimo non ha intenzione di vendere il vino, ma è immischiato in progetti molto più rischiosi.

Alvaro smaschera Antolina

Nel frattempo Antolina sarà molto in ansia per l'assenza di Isaac, il quale nel frattempo riuscirà a trovare Alvaro. Qui nascerà un violento parapiglia, che sarà fermato dal dottore.

Fernandez, infatti, rivelerà di avere un modo per annullare le sue nozze con Antolina. In particolare, l'ex di Elsa gli rivelerà che la Ramos non era incinta di sei mesi al momento dell'aborto, ma di solo poche settimane. Per questo motivo, il Guerrero capirà di non essere il padre del bambino che attendeva la furba biondina.

Puntata 6 ottobre: Isaac affronta la Ramos

Nel corso della puntata, il falegname tornerà a Puente Viejo dove accuserà la moglie di averlo ingannato.

Peccato che Antolina (Maria Lima) respinga le accuse con fermezza. Più tardi, Isaac racconterà a Matias (Ivan Montes), Marcela ed Elsa cosa gli ha rivelato Alvaro (Alessandro Bruni). Ma anche questa volta la Ramos giocherà in anticipo, tanto da accusare pubblicamente la Laguna di aver mentito sul suo stato civile. Nel frattempo, Maria scoprirà che Roberto Sanchez ha lasciato Puente Viejo senza salutarla, mentre Prudencio (Jose Milan) rivelerà a Marchena che oltre a vendere vini presta delle somme di denaro.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti dello sceneggiato abbiamo visto Francisca Montenegro (Maria Bouzas) uccidere Roberto avvelenandolo con della belladonna. Elsa (Alejandra Meco), invece, ha accusato un malore dopo una lite furibonda con Antolina, mentre Prudencio ha rilevato l'enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa). Si precisa, che gli appuntamenti persi saranno visibili in streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play".