Un posto al sole continua ad appassionare il pubblico grazie a storyline avvincenti e puntate al cardiopalma. La soap opera targata Rai 3, in queste ultime settimane di messa in onda sta tenendo incollati allo schermo i telespettatori che si chiedono chi abbia investito Aldo Leone, interpretato da Luca Capuano.

L’avvocato, infatti, dopo aver annunciato a Beatrice di aver deciso di lasciare la moglie Delia per stare con lei, è stato investito da un’auto pirata proprio sotto casa della Lucenti ed è finito in coma.

La polizia ha così iniziato subito ad indagare e, su segnalazione della stessa Beatrice, i sospetti si sono concentrati su Diego, il figlio di Raffaele, reo di aver anche aggredito pubblicamente il rivale per gelosia qualche giorno prima dell’incidente. Dal canto suo, il ragazzo, che la notte del tentato omicidio era in preda all’alcol ma si trovava sotto casa di Beatrice, non ricorda nulla e teme di aver commesso il reato.

Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre svelano che la sua situazione peggiorerà dopo i rilievi effettuati dagli inquirenti sulla sua macchina. Tutte le prove saranno contro Diego e il ragazzo finirà per essere arrestato. Intanto, la sua difesa verrà affidata a Niko e Susanna.

Un posto al sole, il padre di Maurizio minaccerà Arianna e Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole sottolineano dunque che al centro dell’attenzione ci sarà il personaggio di Diego che, una volta in carcere, chiederà di incontrare urgentemente Niko dopo aver ricordato un dettaglio relativo all’incidente di Leone.

Successivamente, Raffaele farà visita al figlio e tenterà di incoraggiarlo proprio mentre i medici decideranno di svegliare Aldo dal coma farmacologico.

Delia, nel frattempo, si impegnerà affinché Beatrice stia lontana dal marito. Anche Arianna e Michele saranno tra i protagonisti delle prossime puntate di Un posto al sole. I due, dopo aver riscosso successo con gli alunni del professor Scaglione, dovranno fronteggiare le minacce del padre di Maurizio Mennella.

Mia complotterà ai danni di Vittorio

Intanto, in casa Poggi, Angela proverà a convincere Giulia e Franco ad iscriversi al corso di ballo organizzato al Vulcano, mentre per Serena e Filippo sarà l’ora della verità. L’uomo, infatti, sarà di ritorno da un viaggio di lavoro e rivedrà la moglie.

Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre di Un posto al sole rivelano che la coppia prenderà parte ad una cena di famiglia con la piccola Irene e tra loro sembrerà tornare il sereno, ma l’idillio verrà spezzato dall’atteggiamento del figlio di Roberto che sembrerà pensieroso e restio a lasciarsi andare.

Intanto, la relazione tra Marina e Fabrizio proseguirà senza problemi, mentre Vittorio proverà a riavvicinarsi ad Alex, ma Mia ordirà un inganno ai danni del giovane.