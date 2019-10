Prossima settimana gli affezionati delle vicende ambientate a Puente Viejo assisteranno a scene cariche di suspence e grandi colpi di scena. Gli spoiler de Il Segreto da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero parleranno con l'uomo che ha messo incinta Antolina Ramos, tanto da smascherarla definitivamente. Francisca, invece, aiuterà Adela nella denuncia a suo carico.

Il Segreto: anticipazioni 14-20 ottobre

Adela si troverà in grossi guai a causa dei suoi metodi di insegnamento non visti bene dalla maggior parte dei genitori della sua scuola. Alcune persone, infatti, scenderanno in piazza per protestare verso i suoi sistemi troppi liberali e moderni. Ma ecco che la popolazione di Puente Viejo si dividerà in due fazioni, visto che una parte di questi ultimi prenderanno le parti della moglie di Carmelo.

Francisca, a questo punto, scenderà in prima persona ad aiuterà la dolce maestrina. I sovversivi, infatti, lasceranno trafelati il piccolo borgo. Inoltre, la Montenegro riuscirà con le sue conoscenze a far ritirare la denuncia a carico della signora Leal.

Severo sul lastrico, Maria riceve notizie da Roberto

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana (14-20 ottobre), tutta l'attenzione sarà rivolta sulla moglie di Raimundo Ulloa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Francisca, infatti, convincerà Prudencio a concedere a Severo un’ingente somma di denaro per fronteggiare la grave crisi economica dovuta all'abbassamento del prezzo del riso. Il Santacruz si rivolgerà all'Ortega dopo aver scoperto di essere prossimo al fallimento. Una scoperta che non riuscirà a confessare al suo amico del cuore, tanto che la loro amicizia entrerà in crisi.

Alla Casona, giungerà una lettera da parte di Roberto Sanchez da Cuba indirizzata alla povera Maria.

In realtà si tratterà di una lettera falsa, poiché il cubano è stato avvelenato con della cioccolata alla belladonna dalla Montenegro ed il corpo occultato dal fedele Mauricio. Tuttavia la Castaneda non sospetterà minimamente che dietro alla fuga dell'amico ci sia la mano diabolica della matrona, visto che è notevolmente cambiata nei suoi confronti e quello degli amici.

Isaac ed Elsa si mettano insieme dopo la fuga di Antolina

Nel frattempo Isaac ed Elsa riusciranno finalmente a trovare il paese nativo dell'uomo, che ha ingravidato Antolina.

In questo frangente, Juanote confesserà ogni singolo dettaglio della sua storia con la Ramos. Il Guerrero, ottenuto le prove del tradimento, tornerà a Puente Viejo dove metterà sotto interrogatorio la moglie. Proprio quest'ultima negherà di aver avuto rapporti intimi con l'amante, tanto da accusare Alvaro Fernandez di aver manomesso la sua cartella medica. Peccato che il Guerrero non le creda. Per questo motivo, la donna farà perdere le tracce, mentre il falegname si recherà alla locanda dove inviterà la Laguna ad iniziare una convivenza.

Infine, Maria offrirà ad Adela e Irene un contributo economico per aprire una fondazione a favore delle donne.