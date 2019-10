Gli spoiler di Una vita da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, rivelano che Servante Gallo contrarrà una brutta influenza dopo essere stato tutta la notte al freddo. Lucia Alvardo e Samuel Alday, invece, verranno attaccati da alcuni delinquenti durante una passeggiata. Infine Leonor scoprirà che Casilda è la sua sorellastra.

Una Vita: Servante sta male

Entusiasmanti colpi di scena accadranno prossima settimana ad Acacias 38.

Nel dettaglio, Espineira deciderà di spezzare l'alleanza con Joaquin, reo di aver rivelato a Lucia che è l'erede dei Marchesi di Valmez. Cesareo, intanto, farà in modo che Servante trascorsa la notte per strada. Il mattino successivo, il Gallo sarà ritrovato con una febbre altissima da Fabiana e Carmen. Higinio verrà messo con le spalle al muro da Inigo dopo averlo accusato di essere un falso medico. A tal proposito, il dottor Baeza racconterà ai vicini di far parte di un progetto medico segreto.

Lucia entra in crisi esistenziale

Lucia comincerà a sentirsi in difficoltà, tanto da confessare a Padre Telmo di essere una nobile. Per questo motivo, quest'ultimo si recherà da Espineira per avere più dettagli sul conto dell'Alvarado. Qui apprenderà che la giovane era stata data alla luce da due fratellastri che l'aveva dovuta abbandonare. La cugina di Celia, a questo punto, sprofonderà in una crisi esistenziale. Infine Maria verrà licenziata per finta da Higinio dopo aver rivelato alla vedova di Martin di essere sua madre.

Samuel soggioga l'Alvarado contro Padre Telmo

Nel corso delle puntate 14-20 ottobre di Una Vita, Donna Susana comincerà a sospettare che ci sia una tresca amorosa tra Lucia e Samuel. Intanto la Escolano accuserà Rosina di averla allontanata da sua madre con bugie e sotterfugi. Dall'altro canto, Maria farà sapere a Leonor che Casilda è il frutto di una relazione extraconiugale di Maximiliano, morto nel corso della prima stagione durante le nozze di Trini e Ramon.

La Hidalgo accetterà la vedova di Martin come sorellastra, nonostante uno choc iniziale. L'Alday, invece, manipolerà l'Alvarado confessandole che Padre Telmo fa parte dell'Ordine del Cristo giacenti, interessati ad entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez.

L'Alday e la cugina di Celia aggrediti ad Acacias 38

La giovane Hidalgo comincerà a fare domande sull'amore saffico di Heliodora e Martina dopo aver sentito un racconto di Servante.

Il Gallo, nel frattempo, scapperà dalla soffitta nel tentativo di imbarcarsi per Cuba nonostante l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lucia, invece, ritroverà Joaquin privo di vita, dopo essersi recata a Salamanca. Intanto Fabiana ospiterà Maria nonostante sia stata licenziata dal finto medico, solo perché è la mamma di Casilda. Allo stesso tempo, Padre Telmo sospetterà che l'Alday sia il colpevole della morte del patrino dell'Alvarado, che invece non crederà a questa teoria.

La figlia di Rosina, invece, si metterà a capofitto nella produzione di un'opera teatrale sull'amore proibito tra Heliodora e Martina. A tal proposito, la Rubio procurerà alla figlia un impresario teatrale mentre Trini pretenderà che Ramon assista ad un rito di Cabrahigo per proteggere la gravidanza. Infine il figlio di Jaime e la cugina di Celia verranno aggrediti durante una passeggiata nelle vie di Acacias 38.