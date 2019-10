Nuovo appuntamento con 4 Ristoranti, il cooking show condotto da Alessandro Borghese. Nella puntata di oggi, martedì 8 ottobre, le meraviglie della Franciacorta saranno le vere protagoniste e lo chef andrà alla ricerca del miglior ristorante con degustazione di bollicine.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni: le 'bollicine' protagoniste dell'episodio

Nell'appuntamento odierno di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese visiterà la Franciacorta per scovare il ristorante migliore con degustazione di bollicine.

Come di consuetudine ci saranno quattro ristoranti in gara. Il primo è La Corte, situato a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), di cui Aldo è cuoco e titolare dal 1993. A seguire c'è la Bella Iseo di Fabio, a Pilzone d'Iseo (Brescia); il titolare ha solo 46 anni, ma vanta già un'esperienza nel mondo della ristorazione da quasi 30 anni. Il terzo ristorante in gara è l'Hostaria Uva Rara di Daniela, sita a Monticelli Brusati (Brescia); la titolare si occupa della gestione della sala.

L'ultimo concorrente è Alessandro con il suo Cadabesi Franciacorta, di Erbusco (Brescia); oltre a gestire il ristorante, ne è pure lo chef.

Chi riuscirà a portarsi a casa il premio da 5mila euro da poter investire nella propria attività? Per scoprirlo basta seguire il nuovo appuntamento, dalle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.