Rosy Abate 2 andrà in onda con l'ultimissima puntata venerdì 11 ottobre 2019: qui potrebbe esserci la probabilità di vedere la morte della regina di Palermo. Infatti, nell'ultimo promo che sta andando in onda negli ultimi giorni su Canale 5 si intravede che Antonio Costello spara contro la sua nemica. Di fronte a queste scene milioni di telespettatori hanno deciso di ribellarsi mandando moltissime email di lamentela e delusione alla Teodue.

Pietro Valsecchi, ovvero il produttore, ha rivelato che il grande finale della fiction avrà un cambiamento dal video promozionale che è stato mandato in onda. Dunque, il personaggio più amato potrebbe rimanere ancora in vita, facendo pensare a una terza stagione.

Rosy Abate 2: la Taodue tempestata di mail per cambiare il finale della fiction

La notizia sulla probabile morte di Rosy Abate nella quinta e ultima puntata della seconda stagione circola già da diverse settimane sul web.

Ciò è avvenuto dopo che Vittorio Magazzù, l'attore che riveste il ruolo di Leonardo, ha dichiarato a Verissimo che uno dei personaggi morirà proprio nella scena finale dell'ultima puntata: le supposizioni che si possa trattare proprio della regina di Palermo sono moltissime. A pochi giorni dal l'appuntamento con il grande finale della Serie TV che ha riscosso audience fenomenali su Canale 5, Pietro Valsecchi ha scelto di dare la novità di una nuova aspettativa ai telespettatori con una comunicazione che nessuno immaginava.

Chiamato in causa dall'Adnkronos sulla polemica che è stata suscitata dall'addio di Giulia Michelini nella serie che in 10 lunghi anni l'ha resa ancor di più famosa, il produttore della Teodue ha rivelato: "Dal momento che si è divulgata la notizia che nell'ultima puntata dell'11 ottobre potrebbe avvenire la morte di Rosy Abate, i fan si sono ribellati con delle email". Valsecchi ha ringraziato i milioni di spettatori che da anni seguono questa fiction e si sono affezionati al personaggio di Rosy che non vogliono accettare la sua probabile uscita di scena.

"Dinanzi a tutto ciò, ho scelto di rimettermi al lavorare per chiudere il montaggio del l'ultimissima puntata diversamente. Spero di farlo nei modi migliori", ha aggiunto Pietro nelle ultime ore.

Il pubblico non è d'accordo che Giulia Michelini lasci la serie

Il produttore di Rosy Abate ovviamente non ha rivelato più niente sul nuovo finale che sta preparando per la chiusura della serie, ma ha avvisato i fan suggerendo: "Guardate l'ultima puntata fino alla fine per non perdervi la sorpresa che riserva".

Nel promo che sta andando in onda negli ultimi giorni su Canale 5, si intravede il personaggio interpretato da Giulia cadere a terra dopo essere stata presumibilmente colpita da un proiettile. La Michelini ha spesso confermato nelle interviste che questa stagione per lei sarebbe stata l'ultima: semmai dovrebbe essere riconfermata la terza stagione della serie, lei non ci sarà perché ha il desiderio di concentrarsi sui suoi nuovi progetti.

I fan, contrari all'addio della donna nella fiction, ipotizzano che il nuovo protagonista assoluto potrebbe diventare Leonardo, figlio di Rosy.