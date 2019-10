La vita di uno storico personaggio femminile della telenovela di successo Il Segreto, subirà una drastica svolta nei nuovi episodi italiani con molta probabilità in programma il mese prossimo. Lo scoppio improvviso di un ordigno durante il tanto atteso matrimonio tra Fernando Mesia e la new entry Maria Elena Casado De Brey avrà delle tragiche conseguenze. Oltre al decesso della neo sposa, Maria Castaneda riceverà una bruttissima notizia sul suo stato di salute, per le gravi ferite riportate a causa dell’attentato avvenuto nei giardini della tenuta di Francisca Montenegro.

La moglie di Gonzalo Castro, dopo aver rischiato di morire entrando in coma, riaprirà gli occhi e farà i conti con una struggente realtà. La figlia di Emilia e Alfonso non apprenderà soltanto di aver perso l’uso delle gambe, poiché verrà a conoscenza di poter rimanere invalida per sempre. Scontato dire che lo sconvolgente responso medico farà sprofondare la madre di Esperanza nella disperazione totale.

Fernando resta vedovo, Maria riceve una tragica notizia sulla sua invalidità

Arrivano delle anticipazioni spagnole che non sono affatto piacevoli. Negli appuntamenti che dovrebbero essere trasmessi in Italia a fine novembre 2019, nella villa di Francisca Montenegro ci sarà una catastrofe proprio durante un giorno di festa. Tutto avrà inizio quando Fernando Mesia dopo essersi trasferito a Madrid, farà ritorno a Puente Viejo insieme alla nuova fidanzata Maria Elena Casado De Brey.

Il figlio del defunto Olmo, oltre ad apparire molto diverso affermando di essersi pentito di aver commesso dei crimini in passato, farà sapere a tutti gli abitanti di voler sposare la donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Pur continuando ad odiare l’ex marito di Maria Castaneda, la Montenegro accetterà che i festeggiamenti delle nozze dell'uomo abbiano luogo nella sua dimora. Nel bel mezzo della cerimonia religiosa una terribile esplosione rovinerà tutto.

Ci saranno dei feriti, ma soprattutto la neo sposa Maria Elena perderà la vita durante il taglio della torta nuziale, facendo rimanere il suo amato vedovo nel giro di poche ore. Raimundo e Francisca saranno disperati quando si accorgeranno delle pessime condizioni di salute di Matias e Maria. Mentre il locandiere rischierà di rimanere cieco, la moglie di Gonzalo dopo essere entrata in coma per alcuni giorni, si risveglierà e rimarrà sconvolta. La figlia di Emilia e Alfonso verrà a conoscenza che ci sono parecchie possibilità che possa restare invalida a vita.

Il Mesia si vuole vendicare, Matias viene operato agli occhi

In particolare la Castaneda affronterà una diagnosi irreversibile poiché si ritroverà immobilizzata su una sedia a rotelle, per non avere più sensibilità alle gambe. Fernando desolato per aver perso la sua dolce metà e per l’invalidità di Maria, tornerà ad essere il cattivo di sempre. Il Mesia sarà deciso a vendicare ciò che è accaduto nel giorno più bello della sua vita, ovvero a farla pagare a colui che ha rovinato la sua felicità.

Nonostante ciò, il figlio del defunto Olmo si prenderà cura della Castaneda nel migliore dei modi. Mentre gli inquirenti avvieranno le indagini per scoprire chi è il responsabile dell’attentato che si è verificato alla villa di Francisca, il Santacruz dimostrerà il suo coinvolgimento nell’intricata e drammatica faccenda quando la notizia arriverà fino alla sala municipale. Il marito di Irene con il suo atteggiamento visto che si sentirà in colpa per quanto accaduto, farà capire di essersi vendicato della Montenegro per averlo fatto rimanere senza soldi. Successivamente Matias dopo essersi sottoposto ad un intervento urgente che gli consentirà di non perdere la vista, pur sapendo che ci potrebbero essere stati dei rischi, farà dei salti di gioia, ma la sua contentezza durerà poco. Il padre della piccola Camelia farà fatica a nascondere il suo turbamento ai suoi familiari, quando vedrà sua sorella Maria soffrire per aver appreso nel capitolo numero 2.081 che non camminerà più da Raimundo e Francisca.