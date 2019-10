Gli spoiler de Il Segreto in onda ad inizio ottobre in Spagna annunciano importanti colpi di scena. In particolare, Marcela Del Molino apprenderà che suo marito Matias Castaneda ha idee sovversive dopo aver trovato un'arma da fuoco all'interno della sua borsa.

Il Segreto: Marcela e Matias sempre più distanti

L'inizio della dodicesima stagione de Il Segreto sta catturando l'attenzione dei telespettatori spagnoli non solo grazie all'arrivo della famiglia Salozabal e la Marchesa Isabel, ma anche ad una nuova story-line incentrata su Matias e Marcela, una delle coppie più amate dello sceneggiato iberico.

Le anticipazioni spagnole rivelano che i coniugi Castaneda appariranno sempre più distanti. Il figlio di Emilia, infatti, sembrerà più interessato agli affari della miniera che alla sua famiglia, dalla quale è stato lontano ben quattro anni. Il giovane uscirà prima del previsto dalla galera dopo aver ricevuto l'amnistia. Dall'altro canto, la Del Molino non apparirà molto contenta del suo ritorno improvviso nel borgo in quanto ha instaurato una relazione clandestina con un altro giovane, un certo Tomas. Proprio per quest'ultimo inizierà a provare dei sentimenti forti, mentre il figlio di Emilia inizierà a lavorare in miniera.

Il Castaneda leader di una rivolta operaia, la Del Molino rifiuta la proposta di Tomas

Nel corso delle nuove puntate spagnole de Il Segreto, in onda ad ottobre su Antena 3, Matias invece di prendere il suo posto accanto alla consorte in locanda, appoggerà la causa di alcuni operai, intenzionati a scioperare per le cattive condizioni di lavoro all'interno dell'ambiente lavorativo. Ma la Marchesa Isabel non starà con le mani in mano, in quanto minaccerà i minatori di licenziarli se non tornano immediatamente a lavoro.

Ma ecco che il Castaneda continuerà la sua battaglia per i diritti, tanto da invitare tutti a seguire il suo esempio. Nel frattempo la Del Molino sarà sempre più lontana dal consorte tanto che Tomas De Los Vivos approfitterà di questo smarrimento per proporle di scappare insieme. Ma ecco che la figlia di Paco si rifiuterà di seguire l'amante, in quanto non intende abbandonare il suo ruolo di madre e moglie: tuttavia, più tardi, la donna aprirà la borsa da viaggio di suo marito dove all'interno farà una scoperta sconvolgente.

La figlia di Paco trova un'arma negli oggetti del marito

La figlia di Paco chiederà a Matias di sbarazzarsi dell'arma da fuoco, notata tra i suoi oggetti personali. Peccato che il figlio di Emilia non abbia nessuna intenzione di buttare via l'oggetto, in quanto teme che la rivolta operaia finisca in un bagno di sangue. Il Castaneda, infatti, sarà sicuro che qualcuno potrebbe cercare di farlo fuori a causa delle sue idee sovversive.

Marcela riuscirà a far cambiare al marito? In attesa di saperlo, si ricorda che queste puntate saranno in onda tra sette mesi in Italia a causa della differenza di emissione con la Spagna.