Di fronte alla possibilità di assistere alla morte di Rosy Abate durante l'ultima puntata della seconda stagione, migliaia di fan si sono ribellati inviando email di protesta agli addetti ai lavori. Come ha raccontato il produttore Pietro Valsecchi nelle scorse ore, il finale della serie non sarà come inizialmente previsto. La protagonista dunque potrebbe sopravvivere per l'ennesima volta, lasciando aperta la porta a un eventuale terzo capitolo.

Rosy Abate: destino incerto fino alla fine

Le voci sulla possibile morte di Rosy Abate al termine della seconda stagione si rincorrono da settimane sul web.

Dopo che Vittorio Magazzù, l'attore che interpreta Leonardo, ha confessato a Verissimo che uno dei protagonisti morirà durante l'ultima puntata, le ipotesi che si tratti proprio del personaggio di sua madre si sono moltiplicate. A pochi giorni dalla messa in onda del finale della serie che anche quest'anno ha regalato grandi ascolti a Canale 5, Pietro Valsecchi ha deciso di dare speranza ai fan con alcune inaspettate dichiarazioni.

Interpellato dall'Adnkronos sulle polemiche che sono nate sull'addio di Giulia Michelini alla fiction che l'ha resa così popolare, il produttore ha fatto sapere: "Da quando si è sparsa la voce che durante l'ultima puntata dell'11 ottobre potrebbe esserci la morte di Rosy Abate, i fan si sono scatenati con le email". Valsecchi ha ringraziato i milioni di telespettatori che da anni seguono questa Serie TV e si sono a tal punto affezionati al personaggio di Rosy che non vogliono accettare una sua eventuale dipartita.

"Di fronte a tutto questo, ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio dell'ultima puntata. Spero di farlo nel migliore dei modi", ha aggiunto Valsecchi nelle scorse ore.

Giulia Michelini pronta a lasciare la serie: i fan contrari

Il produttore di Rosy Abate ovviamente non ha anticipato nulla sul nuovo finale che sta pensando per la serie, ma ha avvertito i telespettatori dicendo: "Guardate l'ultima puntata fino alla fine per non perdervi le sorprese che riserverà".Nel promo che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5, si vede il personaggio interpretato dalla Michelini cadere rovinosamente per terra dopo essere stata probabilmente colpita da un proiettile.

Giulia Michelini ha ribadito più volte nelle interviste che questa stagione sarebbe stata l'ultima per lei: qualora dovesse essere confermato il terzo capitolo della serie, lei non ci sarà perché ha intenzione di concentrarsi su nuovi progetti.

I fan, contrari all'addio dell'attrice alla fiction, pensano che il nuovo protagonista potrebbe essere Leonardo, l'amatissimo figlio di Rosy.