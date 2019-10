Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni degli appuntamenti in onda sull’emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, dicono che la marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) farà una richiesta sconcertante. La madre di Adolfo e Tomas per far terminare una volta per tutte la rivolta dei minatori, ordinerà al suo fidato caposquadra Maqueda di porre fine all’esistenza di Matias Castaneda (Ivan Montes).

La cugina del defunto Salvador Castro vorrà sbarazzarsi dell’ex locandiere attraverso la distruzione dell’ostello che gestisce sua moglie Marcela Del Molino.

I coniugi Castaneda ai ferri corti, Don Ignacio punisce la figlia Rosa

Negli episodi che verranno trasmessi in Spagna dal 14 al 18 ottobre 2019, la marchesa Isabel nasconderà la visita di Francisca a Raimundo, riuscendo a distrarre la matrona mostrandole i suoi piani per acquistare la terra che lei vuole recuperare.

La madre di Tomas e Adolfo, inoltre, rivelerà ad Antolina le sue vere intenzioni. Intanto Rosa, dopo aver ascoltato suo padre, si rifiuterà di rinunciare all’amore che prova per Adolfo. Don Ignacio deciderà di punire la figlia, invece Carolina sarà angosciata pensando al suo amato Pablo. Marta racconterà a Rosa ciò che è accaduto tra lei e Adolfo. Matias condividerà con Alicia i suoi problemi con Marcela, dicendole di essersi allontanati.

Cosme e Damian parleranno del conflitto e delle differenze tra i minatori alla fine dello sciopero. L’armonia tra il Castaneda e Alicia crescerà sempre di più. Maqueda condividerà con i figli del marchese la sua preoccupazione per la sua indifferenza. Adolfo racconterà a Tomas ciò che è accaduto a Rosa. I due fratelli de Los Visos decideranno di avvicinarsi al padiglione per scoprire quale segreto nasconde loro madre.

Donna Isabel interrogherà i suoi figli per la loro curiosità. Tomas intuirà che suo fratello si stia innamorando, invece Manuela inviterà Ignacio a spiegare alle sue figlie le ragioni del suo divieto. Quest’ultimo discuterà con Matias del conflitto in miniera, ed entrambi sembreranno capirsi sin dall’inizio. Marta e Adolfo si divertiranno a chiacchierare. Carolina sarà felice che presto il suo pacco verrà recapitato a Pablo.

Rosa chiederà a Marta i dettagli del suo appuntamento, invece Don Ignacio riceverà l’inaspettata visita del marchese. Marcela desidererà l’attenzione di Matias. Purtroppo quest’ultimo, non appena metterà piede nell’ostello, litigherà di nuovo con la moglie a tal punto di sfogarsi andando a casa di Alicia. La marchesa incolperà il Solozabal per il disagio dei suoi minatori, affermando che secondo lei soffrono di rimostranze comparative in relazione ai lavoratori dello stagnino.

Ancora perplesso, Don Ignacio noterà che il marchese non sa nulla del rapporto che c’è tra Adolfo e sua figlia. Il capitano Huertas, Don Filiberto, Mauricio, Urrutia, e Don Ignacio, condivideranno inquietanti notizie politiche, credendo che ci saranno più rivolte del lavoro. A questo punto il Godoy deciderà di parlare con i figli del marchese. Successivamente Marta consiglierà a Rosa di chiarirsi con suo padre, ma non sarà disposta a continuare a far avere dei messaggi ad Adolfo da parte sua. Carlona scriverà a Pablo, e attenderà con ansia di ricevere una sua lettera. Manuela cercherà di fermare Marta, che sarà convinta che presto ci sarà una tragedia se continuerà a mediare con Adolfo.

Isabel ordina a Maqueda di uccidere Matias, Tomas vuole riavvicinarsi a Marcela

Marcela interromperà una discussione tra Matias e Tomas: i due uomini si accuseranno a vicenda. In particolare il Castaneda dirà al suo rivale di essere uno sfruttatore, mentre il fratello di Adolfo affermerà che l'ex locandiere trascura la sua famiglia. Tomas si sfogherà con Adolfo e sarà infuriato per aver abbandonato la Del Molino. Intanto il marchese visiterà Francisca, che pretenderà di voler ricevere più attenzione, ma, soprattutto, sentirà la mancanza di Raimundo. La marchesa chiederà a Maqueda di eliminare Matias: Tomas ascolterà la terribile commissione della madre senza farsi scoprire. Il marchese dovrà innestare un incendio nell’ostello dei Castaneda. Mauricio farà sapere al signor Ignacio che il marchese non si occupa nemmeno dei suoi figli. Il sindaco sarà convinto che presto ci saranno degli incidenti. Nel contempo Francisca si sentirà sempre più sola. La marchesa appagherà i suoi desideri chiedendo una cifra esorbitante per comprare un terreno che la Montenegro desidera con urgenza. Manuela ed Encarnacion durante una passeggiata cadranno in un fossato. Alicia chiederà a Matias di ascoltare di nuovo i minatori. Cosme chiederà scusa al Castaneda e ad Alicia per averlo tradito. Urrutia e Damian metteranno in salvo Encarnacion proprio quando la donna sarà sul punto di svenire. Manuela, invece, si recherà al municipio a denunciare l’incidente avuto, ritenendo che la zona in cui è caduta con Encarnacion sia in cattive condizioni. Il marchese ordinerà a Maqueda di far andare a fuoco la cucina dell’ostello dei Castaneda nel corso della notte. Tomas vorrà riavvicinarsi a Marcela, invece la marchesa dopo aver trovato una lettera di Rosa nel suo ufficio, chiederà delle spiegazioni al figlio Adolfo. Per finire, Matias incontrerà Alicia e, improvvisamente, si scambieranno un bacio.