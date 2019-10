Sono state da poco diffuse le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera statunitense Beautiful. La soap vanta nel cast attori del calibro di Katherine Kelly Lang, Jacqueline MacInnes Wood, Scott Clifton e Darin Brooks, molti dei quali si sono aggiunti al cast iniziale nel corso degli anni. Le trame riportate di seguito si riferiscono alle puntate italiane che andranno in onda dal 13 al 19 ottobre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap ci saranno le indagini condotte da Bill per scoprire l'accordo segreto tra Ridge e il giudice McCullen, ma anche i tentativi di Liam, Hope e Steffy che cercheranno di trovare un modo per vivere in armonia.

La scoperta di Bill

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che Bill si recherà da Brooke per sapere se Bill e il giudice MacMullen si sono accordati per sabotare la causa per l'affidamento di Will.

Arrivato a casa della Logan, l'uomo non riuscirà ad ottenere le risposte desiderate grazie alla ferma decisione di Brooke di non cedere alle sue provocazioni. Così, arrabbiato e deluso, l'uomo deciderà di rivolgersi ad un esperto di informatica per ottenere le prove necessarie per dimostrare che il giudice e Ridge avevano un accordo per concedere la custodia di Will a Katie. Poco dopo, l'esperto informerà Bill di aver trovato le prove che cercavano, spingendo lo Spencer ad organizzare una trappola per incastrare Ridge.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

La trappola in questione consiste nel registrare segretamente una conversazione fra Ridge e McCullen, in cui i due uomini confessano di aver manipolato la sentenza. E così avverrà. A quel punto, con la verità in tasca, Bill deciderà di non denunciare il Forrester ma di recarsi da Brooke per chiarire con lei. Arrivato dalla Logan, si dichiarerà a lei e le confesserà di non aver voluto denunciare Ridge soltanto perché i sentimenti che prova per lei lo hanno cambiato profondamente.

Il pentimento di Katie

Katie e Thorne incontreranno Liam e Wyatt e gli spiegheranno il motivo che ha convinto Ridge a contattare il giudice McCullen nel corso della causa d'affidamento di Will. Nel frattempo, Liam, Steffy e Hope cercheranno di trovare un modo per vivere serenamente tutti insieme, per amore delle loro bambine. Dopo aver scoperto gli intrighi di Ridge, Bill deciderà di dedicare la maggior parte del suo tempo al suo ultimogenito Will.

Katie si renderà conto del cambiamento di Bill e si pentirà di avergli sottratto la custodia di suo figlio.