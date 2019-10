Nuovo spazio dedicato alla soap opera iberica Il Segreto che non manca mai di proporre inattese novità. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Antena 3 dal 21 al 25 ottobre rivelano che ci sarà il tanto atteso ritorno di Raimundo Ulloa. Questi continuerà ad essere alla disperata ricerca della moglie Francisca Montenegro, la quale a sua volta non saprà nulla del rientro del marito.

Marcela Del Molino, tramite una serie di pettegolezzi che cominceranno a circolare a Puente Viejo, scoprirà che il marito Matias Castaneda l'ha tradita con Alicia.

La marchesa turbata dal ritorno di Raimundo, Matias non si allontana da Alicia

La marchesa Isabel si arrabbierà con Adolfo, reo a suo parere di non averla messa al corrente della sua relazione con Rosa. Inigo nel frattempo si avvicinerà pericolosamente all'ostello con l'intento di appiccare un incendio in cucina, ma farà un passo indietro quando noterà su una sedia un oggetto appartenente a Tomas, intuendo che questi è con Marcela.

Intanto proprio la Del Molino dirà a Tomas che le discussioni in famiglia con il marito non si placano, aggiungendo di temere che il coniuge possa fare qualcosa di pericoloso. Isabel acquisterà il terreno per Francisca, mentre Adolfo comunicherà a Tomas che la madre gli ha dato il consenso per continuare a corteggiare Rosa.

La marchesa rimanderà l'aggressione a Matias quando apprenderà da Maqueda che il figlio era proprio nel locale del suo rivale.

Tomas sarà piuttosto contrariato, infatti si lamenterà col fratello del fatto che la madre abbia preferito acquistare un appezzamento di terra piuttosto che investire sulla miniera per metterla in sicurezza.

Matias e Alicia finiranno per baciarsi con trasporto ancora una volta. Ignacio si confiderà con Urrutia, dicendo che ha difficoltà nel farsi ascoltare da Rosa, e rivelando di temere che la marchesa possa mettere a repentaglio il futuro della figlia.

Il sindaco si recherà in visita da Manuela per scusarsi dell'incidente in cui è rimasta coinvolta. Ignacio verrà contattato da Ramon, il quale lo metterà al corrente del suo imminente approdo a Puente Viejo. Urrutia consegnerà una lettera di Paul ad Encarnacion. Ignacio sarà in ansia, temendo che possa essere licenziato.

Marcela non nasconderà la sua sorpresa nel vedere il primo cittadino sfoggiare un look decisamente elegante.

Questi le dirà di avere un appuntamento importante. Mauricio giungerà alla Casona e inviterà Manuela a pranzo, ma la governante metterà in chiaro le cose, dicendogli che tra di loro non ci potrà essere mai nulla.

Marta deciderà di incontrare Adolfo, ma questa volta senza fargli avere alcun messaggio dalla sorella. La marchesa Isabel, dopo aver appreso da Antonita che Raimundo è tornato, sarà molto turbata ed esigerà che Francisca non ne venga messa al corrente.

Adolfo e Marta saranno sul punto di scambiarsi un bacio, mentre Ulloa potrà finalmente riabbracciare Matias e Marcela che, però, non gli diranno nulla della loro crisi matrimoniale.

Mauricio e la Del Molino durante una conversazione manifesteranno le rispettive perplessità sull'improvvisa scomparsa della Montenegro. Matias incontrerà di nuovo Alicia e le chiederà scusa per quanto accaduto tra loro, aggiungendo di essersi reso conto di aver sbagliato nel momento in cui ha tradito la moglie. La donna, però, riuscirà a far cambiare idea al suo amante, dicendogli che è preferibile continuare a vivere nel presente, lasciandosi trasportare dalla passione.

Marcela affronta il marito, Francisca capisce che Isabel l'ha ingannata

Dolores dirà a Marcela che in città circola una strana voce relativa ad una presenta infedeltà del marito con Alicia. Ramon tornerà in paese e immediatamente dirà ad Ignacio che dovrà andare a Bilbao per gestire un'azienda. Un giornalista misterioso, nel frattempo, indagherà proprio su Ignacio, convinto che sia un assassino.

Ancora una volta Matias avrà un incontro con Alicia e subito dopo si sentirà in colpa per aver tradito nuovamente la consorte. Raimundo chiederà con insistenza di poter vedere il nipote, ma nel momento in cui la Del Molino accamperà della scuse per proteggere il marito, l'uomo fingerà di aver creduto alle sue bugie.

La proprietaria dell'ostello deciderà di affrontare Matias una volte per tutte, chiedendogli senza troppi giri di parole se davvero ha una relazione clandestina con Alicia.

Francisca ordinerà ad Antonita di portare dei fiori da campo nel luogo in cui andava spesso con il marito. Quest'ultima s'imbatterà in Raimundo, e quando l'uomo le chiederà se ha mai conosciuto la Montenegro, preferirà andarsene. Intanto la matrona, visibilmente malinconica, guarderà il paesaggio dalla finestra, ignara del ritorno del marito.

Encarnacion, dopo aver sorpreso Carolina sul punto di fuggire, scoprirà che ha una frequentazione con Pablo. Matias proverà a tranquillizzare Marcela, dicendole che con Alicia ha un rapporto esclusivamente di lavoro. Raimundo tornerà dalla sua passeggiata con una profonda tristezza nel cuore e, dopo aver incontrato Don Filiberto e il capitano Huertas, capirà che è stato Matias ad organizzare lo sciopero degli operai alla miniera. Ulloa, di conseguenza, ammonirà il nipote, ricordandogli che bisogna pensare prima alla famiglia e poi al lavoro. Il giovane Castaneda rassicurerà il nonno, dicendogli di sapere ciò che sta facendo.

Marcela dirà a Tomas che il marito la sta ingannando. Quest'ultimo, se da un lato cercherà di confortare la donna, dall'altro aggiungerà che purtroppo non potrà aiutarla.

Francisca riceverà i documenti relativi alla compravendita delle fattorie, e si accorgerà che la cifra totale è inferiore a quella prefissata. Isabel però le spiegherà che si tratta di uno stratagemma per pagare meno tasse. Antonita metterà in guardia la marchesa, dicendole di aver incontrato Raimundo. Infine Adolfo, mettendo da parte i problemi sorti alla miniera, si recherà ad un appuntamento con Marta che però non si presenterà.