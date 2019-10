Mercoledì 2 ottobre è andata in onda la prima puntata della fiction 'Rocco Schiavone' che ha dato inizio alla terza stagione della serie con protagonista Marco Giallini. Le anticipazioni del quarto appuntamento, dal titolo "Fate il vostro gioco" in onda sul piccolo schermo mercoledì 23 ottobre svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il caso Favre. Si andrà alla ricerca di una soluzione e il riferimento è all'uomo trovato privo di vita nel corso del terzo appuntamento.

Il commissario Schiavone si convincerà del fatto che ci sono dei dettagli importanti intorno al delitto, in precedenza da lui trascurati. Rocco non avrà dubbi nel ritenere che la risposta al delitto si trovi nascosta nel casinò francese di Saint Vincent e il vicequestore non avrà intenzione di perdere di vista il proprio obiettivo.

Il vice questore alle prese con il proprio passato per una scelta complicata

Schiavone continuerà le proprie indagini intorno al caso presentatosi più complesso del previsto, ma contemporaneamente ci sarà un altro caso da risolvere.

Il protagonista si troverà alle prese con il caso del suicidio di un uomo, il cui nome è Alessio Duranti. Quest'ultimo ha compiuto questo gesto a causa del vizio del gioco che gli ha fatto perdere molti soldi ed è il motivo per il quale si è tolto la vita.

Rocco Schiavone verrà chiamato a indagare su due fronti ma non sarà un'impresa facile sbloccare questi due casi che non daranno tregua al commissario.

Inoltre il mistero si infittirà nel momento in cui il vicequestore riceverà una telefonata improvvisa che desterà dei sospetti nell'animo di Schiavone. Quest'ultimo verrà costretto a fare i conti con il passato e si troverà di fronte a un bivio per decidere quale sia la scelta più giusta per la sua vita.

Gli ascolti in calo della terza stagione della fiction

Rocco non saprà se sia il caso di rimanere in Italia e affrontare i propri errori, oppure lasciare l'Italia per dimenticare ciò che è successo in passato.

La puntata finale sarà ricca di sorprese e rappresenterà il modo per capire quale sarà la decisione presa da Schiavone. Nel corso di questi anni il pubblico ha apprezzato questa fiction che vanta la direzione del regista Simone Spada dettosi orgoglioso delle proprie scelte.

Gli ascolti, però, dicono che c'è stato un calo nel corso di questa terza stagione se si va a fare un confronto con le precedenti annate.

Mercoledì 16 ottobre la serata è stata vinta dalla trasmissione 'Amici Celebrities' presentata dalla conduttrice Michelle Hunziker registrando il 18,47%. Infine la terza puntata della serie televisiva con Marco Giallini si è fermata al secondo posto mantenendosi sull'11,8%.