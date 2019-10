Le anticipazioni del Segreto in onda su Canale 5 relative alla puntata del 4 ottobre vedono in primo piano il disperato tentativo di fuga di Roberto Sanchez.

Roberto è infatti intenzionato a portare a Cuba Maria e i suoi due figli Beltran ed Esperanza, tenendo all'oscuro del suo piano Donna Francisca, che presto ostacolerà i suoi progetti nel peggiore dei modi.

Mauricio trova i biglietti e Francisca prepara la vendetta

Sarà Mauricio a trovare i biglietti per Cuba che Roberto era riuscito ad acquistare per la fuga: l'uomo informerà subito Donna Francisca che si organizzerà di conseguenza per impedire che il viaggio possa andare a buon fine.

La donna infatti inviterà nel suo studio Roberto con una scusa e qui gli offrirà una cioccolata avvelenata. Una volta che l'uomo, tranquillizzatosi dopo aver spiegato le sue motivazioni a Francisca, sorseggerà la bevanda offertogli dalla donna, si renderà subito conto che qualcosa non va. Francisca allora minaccerà di lasciarlo morire se si rifiuterà di scrivere una lettera d'addio a Maria, dicendo che è partito e che non vuole più rivederla.

L'uomo dunque sarà costretto ad assecondare le volontà perverse di Francisca nella speranza di salvarsi la vita, e così scriverà il biglietto a Maria dicendo che lascerà per sempre Ponte Viejo.

Isaac aiuta Elsa

Intanto la trama del Segreto continua a riservare molti colpi di scena soprattutto per quanto riguarda le disavventure che sta patendo Elsa.

La ragazza infatti, dopo essere stata abbandonata e derubata dal suo promesso sposo Alvaro, confiderà il proprio dolore al falegname Isaac, che si mobiliterà subito per risolvere i suoi problemi.

L'uomo infatti si metterà subito all'inseguimento del fuggitivo Alvaro, allo scopo di indurlo almeno a restituire il denaro della dote di Elsa alla ragazza, dato che gli sembra impossibile fargli cambiare idea sulle nozze.

Quando Isaac riuscirà finalmente a rintracciare Alvaro, si renderà conto che l'uomo ha già speso tutto il denaro che ha rubato ad Elsa e deciderà quindi di tornare dalla sfortunata ragazza e di mettere tutto il proprio impegno nello stare vicino a lei moralmente e nel confortarla.

Isaac scopre che Antolina è complice di Alvaro

Ben presto il buon Isaac si renderà conto che Alvaro è stato aiutato nel suo perfido piano da Antolina, che è in fuga insieme a lui. Per Isaac apprendere questa circostanza sarà molto doloroso dato che la donna in passato è riuscita a prendersi gioco anche di lui e a farlo innamorare. Intanto a Puente Viejo Prudencio riuscirà ad acquistare l'attività di Fe andando contro la volontà di donna Francisca, per niente d'accordo per questo affare.