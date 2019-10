Continuano a non mancare di certo momenti di suspense nella soap Il Segreto. Negli episodi italiani della prossima settimana, Antolina Ramos non appena Juanote, l’uomo da cui si fece mettere incinta per sposare Isaac Guerrero, farà cadere la sua maschera, si darà alla fuga. Maria Castaneda invece verrà ingannata da Francisca. La moglie di Raimundo farà recapitare alla sua figlioccia una falsa missiva proveniente da Cuba scritta da Roberto Sanchez.

Si tratterà di una grossa menzogna, dato che il forestiero non sarà più in vita per essere stato avvelenato proprio dalla Montenegro. La madre di Esperanza, quindi convinta della buona fede della sua madrina, non sospetterà affatto che abbia ucciso il suo migliore amico.

Maria riceve una falsa lettera da Roberto, Juanote smaschera la Ramos

Dagli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 13 al 19 ottobre 2019, si evince che Isaac se ne andrà via da Puente Viejo per rintracciare Juanote, l’uomo che avrebbe messo incinta sua moglie Antolina.

L’obiettivo principale del carpentiere sarà quindi quello di smascherare una volta per tutte la donna che l’ha sposato con inganno. Nel frattempo, Maria riceverà un falso telegramma d’addio da parte del cubano Roberto. Saul e Julieta rassicureranno Consuelo comunicandole di essere arrivati a Roma sani e salvi. Antolina e il dottor Zabaleta avranno una lite davanti a Dolores, che inizierà a porsi delle domande.

Prudencio si accorgerà che Lola fa di tutto per evitarlo, mentre Francisca inviterà il minore degli Ortega a concedere il prestito a Severo. Nel frattempo, alcuni abitanti si scaglieranno contro la maestra Adela accusandola di fare degli insegnamenti sbagliati ai propri figli. A gran sorpresa a prendere le difese della moglie di Carmelo ci penserà la Montenegro. Antolina non appena si troverà faccia a faccia con Juanote, negherà di essersi concessa all'uomo.

A questo punto Marcela tenterà di far ragionare la Ramos, che purtroppo rimarrà ferma nella posizione, affermando addirittura che la cartella clinica sulla sua gravidanza sia stata manomessa da Alvaro. Matias farà sapere a Prudencio che Saul e Julieta si trovano già nella capitale italiana. Maria dirà ad Adela e Irene di essere disposta ad aiutarle ad aprire una fondazione in favore delle donne. Il Leal convinto che la Castaneda abbia fatto la generosa proposta a sua moglie e alla giornalista per ordine di Francisca, la caccerà in malo modo.

Antolina scompare, Isaac invita Elsa a vivere con lui

Nel frattempo Francisca esigerà che Prudencio chieda al Santacruz di consegnargli le carte delle sue proprietà. Purtroppo questa volta il minore degli Ortega non si adeguerà alla volontà della Montenegro, facendole presente che l’usuraio è lui. In seguito Isaac consentirà a Juanote di svelare la vera natura di Antolina anche ad Elsa, Matias, Marcela, Carmelo, Adela e Don Berengario, per avere più testimonianze.

In particolare, il falegname sarà a conoscenza che colui che ha avuto dei rapporti intimi con la Ramos potrebbe morire da un momento all'altro, per via di una malattia congenita di cui soffre. Severo avrà una discussione accesa con il Leal a causa dei suoi problemi economici: la lite tra i due amici non passerà inosservata al parroco. Maria accetterà di farsi carico delle prime riunioni della fondazione di sole donne, invece Marchena dirà a Prudencio che a Puente Viejo stanno circolando dei pettegolezzi su Lola. Irene spiazzerà il marito, dicendogli che il prezzo del riso è diminuito in un modo drastico: a questo punto Severo essendosi fatto dare da Prudencio ben 3000 pesetas, capirà di non poter saldare il debito contratto. Antolina quando si renderà conto di non avere nessuna possibilità di farla franca, scomparirà nel nulla senza lasciare nessuna traccia. Isaac non ci penserà due volte a sbarazzarsi degli indumenti della moglie, visto che li farà avere a Don Berengario con l’intenzione di darli ai più bisognosi. Il Guerrero stufo di nascondere i suoi sentimenti, si presenterà alla locanda dei Castaneda e inviterà Elsa ad andare a vivere con lui. Francisca entrerà esternando le sue considerazioni nella riunione della fondazione delle donne, facendo rimanere senza parole tutte coloro che ascolteranno il suo discorso. Irene e Severo avendo il timore di poter precipitare sul lastrico, faranno delle indagini per scoprire come mai è diminuito così tanto il prezzo del riso.