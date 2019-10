Lo sceneggiato di origini iberiche Una vita continua a fare compagnia al pubblico. Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna lo scorso marzo 2019, e che andranno in onda in Italia prossimamente, la narrazione subirà un salto temporale di 10 anni. I telespettatori oltre ad assistere all’ingresso nelle trame di nuovi volti, rivedranno alcuni storici personaggi, tra questi Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) che sarà ormai sposata con Eduardo (Paco Mora) un uomo malato e infelice che in presenza degli abitanti fingerà di essere il marito perfetto, mentre invece non tratterà per niente bene la moglie e il figlio Mateo (Adrian Hernandez).

La quotidianità della cugina della defunta Celia verrà scombussolata dal ritorno di Telmo Martinez, che vorrà dimostrare la sua innocenza ma soprattutto ritornare con Lucia. Quest’ultima si ritroverà faccia a faccia anche con Samuel Alday (Juan Gareda) ma non avrà nulla da temere, poiché non sarà da solo. Il fratello di Diego sarà sposato con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) una giovane donna sensuale e con un passato difficile.

Lucia sposata con Eduardo, il ritorno di Telmo

Sono davvero clamorose le anticipazioni dei prossimi appuntamenti italiani, che con molta probabilità il pubblico avrà modo di seguire soltanto tra un mese per la differenza di messa in onda nostrana e spagnola. È in arrivo una svolta inaspettata nell’esistenza della nuova protagonista Lucia. Quest’ultima a differenza di quanto possono pensare i fan dello sceneggiato, dopo aver abbandonato all’altare Samuel non convolerà a nozze nemmeno con Telmo.

A seguito di un salto temporale di dieci anni, che segnerà l’uscita di scena di Trini Crespo e Celia Alvarez Hermoso, la Alvarado avrà al suo fianco un altro uomo chiamato Eduardo. La ricca ereditiera pur essendo ormai sposata dimostrerà che il suo cuore continua a battere per il Martinez. Il nuovo compagno della figlia dei marchesi di Valmez si rivelerà essere una persona violenta. A complicare la situazione sarà il ritorno ad Acacias 38 dell’ex parroco Telmo.

Samuel ritorna con la moglie Genoveva, il Martinez appende che la Alvarado ha un figlio

Il Martinez vorrà dimostrare a tutti i costi la sua verità. Intanto anche Samuel avrà una nuova vita, dato che rimetterà piede nel quartiere iberico in compagnia della nuova moglie Genoveva Salmeron. Sin da subito il fratello di Diego si presenterà a casa di Lucia, che si rifiuterà di accoglierlo facendogli presente che non saranno mai amici.

Successivamente la Alvarado incontrerà finalmente Telmo, e non riuscirà a crederlo quando gli dirà di essere innocente. Infine il Martinez non appena Ursula lo inviterà ad andarsene dal paese, le chiederà come mai non gli ha fatto sapere tramite le sue lettere che Lucia è diventata madre. Ebbene sì l’ex sacerdote avrà questa reazione, poiché la Dicenta sarà proprio la governante di Mateo, il figlio della Alvarado.

Nel contempo la domestica Carmen tornerà a lavorare al servizio dell’Alday, invece Genoveva con il suo fascino farà rimanere senza parole tutti gli uomini del paese.