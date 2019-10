Lunedì 14 ottobre andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata dedicata a Temptation Island Vip. In queste ore gli autori del programma hanno divulgato un video di anticipazioni. La protagonista del nuovo filmato è Delia Duran. Il percorso di Alex Belli e Delia Duran all'interno del reality dell'amore, fin dall'inizio si è mostrato in salita. La causa va imputata al pericoloso avvicinamento tra la modella ed il single Riccardo.

Questa volta i telespettatori hanno assistito a qualcosa di diverso. L'ultimo video di anticipazioni immortala la Duran mentre viene chiamata nel pinnettu. A fare compagnia alla concorrente sarebbe andata anche Serena Enardu, nonché fidanzata di Pago. Dopo aver visto il video su Alex Belli, Delia sarebbe letteralmente sbottata. La venezuelana, rivolgendosi a Serena, avrebbe riferito mimando il gesto di un bacio sul collo: "Io a Riccardo non gli ho mai fatto questo, te lo giuro, mai." Poi ha proseguito: "C'è sempre stato un limite".

A quel punto Serena avrebbe preso in mano la situazione cercando di far ragionare la sua compagna di viaggio: "Devi essere lucida, scusa se te lo dico. Quello che hai fatto tu con Riccardo è paragonabile a quello che ha fatto lui?" Cosa abbia visto Delia al momento non è dato saperlo. Anche la risposta della Enardu sarebbe piuttosto criptica, tanto che molti l'hanno vista come un'arma a doppio taglio nei confronti della Duran.

C'è grande attesa tra i telespettatori di sapere cosa abbia combinato l'ex pritagonista di Centrovetrine con la single Veronica. Quest'ultimo durante la scorsa puntata, aveva confessato di volersi divertire all'interno del villaggio senza più pensare alla gelosia per la sua donna.

Alex Belli nel mirino del web

La scorsa settimana Alex Belli è finito nel mirino del web a causa di alcune frasi pronunciate sulla sua fidanzata.

L'attore, dopo aver visto l'ennesimo video riguardante la sua fidanzata, avrebbe chiamato la single Veronica per fare due chiacchiere. E' proprio in quest'occasione che Belli avrebbe utilizzato dei termini piuttosto forti: "Sono un geloso possessivo, non posso vedere la mia donna in certe situazioni". Di fronte a tali dichiarazione era rimasta stupita anche Veronica, tanto che aveva provato in tutti i modi a far ragione il concorrente.

Ovviamente, tali esternazioni non sono passate inosservate anche dal popolo dei social. Molti utenti hanno commentato in modo negativo il comportamento di Alex Belli. Tra l'altro l'attore è finito sotto accusa, anche per aver emulato il gesto di Ciro Petrone. Alex infatti, avrebbe cercato di scappare dal suo villaggio per raggiungere quello di Delia Duran.