In arrivo il lieto fine per una delle coppie de Il Segreto, la serie televisiva di origini spagnole. I personaggi in questione sono Isaac Guerrero ed Elsa Laguna che ritroveranno la felicità perduta scambiandosi i voti nuziali. Prima di arrivare all’altare, il carpentiere e la sorella del defunto Jesus faranno i conti con la malvagia Antolina Ramos. Quest’ultima, dopo aver fatto il possibile per eliminare la sua rivale in amore, morirà sotto lo sguardo del marito che, dopo aver rischiato di cadere da un burrone per mano sua, tenterà invano di salvarla.

L’uscita di scena dell’ex ancella quindi consentirà al carpentiere di sposare la donna che ha sempre amato. Dopo le nozze, Elsa accetterà le scuse di Alvaro Fernandez che per riscattarsi per quanto accaduto in passato le ridarà tutta la sua eredità.

Antolina si vendica, Elsa viene operata al cuore

Negli episodi che i fan italiani hanno già avuto modo di vedere, il dottor Alvaro Fernandez ha mostrato ad Elsa il suo vero volto agli abitanti.

Quest’ultima per la seconda volta non è riuscita a coronare il suo sogno d’amore venendo abbandonata dal sostituto di Zabaleta. Gli spoiler anticipano che Isaac non appena vedrà la sua ex fidanzata soffrire, rintraccerà il truffatore e lo metterà alle strette. Alvaro spiazzerà il carpentiere dicendogli che Antolina non aspettava un figlio da lui quando ha abortito. Quest’ultima, dopo essersi difesa con la scusa che il Fernandez non sia credibile per ciò che ha fatto ad Elsa, non avrà nessuno scampo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

L’ex ancella farà i conti proprio con Juanote, l’uomo da cui si fece mettere incinta a seguito delle sue nozze. Una volta smascherata la Ramos si darà alla fuga mentre Elsa d Isaac torneranno a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo il decesso di Juanote che morirà a causa di una grave patologia presente sin dalla nascita, Antolina attuerà l’ennesima strategia per riprendersi il marito. La diabolica bionda denuncerà la Laguna con l’accusa di adulterio e le farà patire dei momenti terribili in galera.

La sorella del defunto Jesus verrà maltrattata in un modo atroce da una detenuta e, una volta tornata in libertà, lotterà tra la vita e la morte. Il medico Zabaleta farà sapere ad Elsa di essere affetta da una malattia cardiaca incurabile. Fortunatamente con il supporto di Isaac, Marcela, Matias e di tutti gli altri suoi amici, la Laguna verrà sottoposta ad un delicato intervento molto costoso.

Il decesso della Ramos, la Laguna convola a nozze con Isaac e perdona Alvaro

Una volta dimessa dall’ospedale Elsa tornerà a vivere con Isaac mentre Antolina rimetterà piede a Puente Viejo e annuncerà di essere cambiata.

L'ingenuo carpentiere darà il consenso alla moglie di badare alla sua amata. La Ramos riuscirà a conquistarsi la piena fiducia del Guerrero salvando la vita alla sua rivale in extremis somministrandole il medicinale prescritto dal dottore. A questo punto Isaac sarà riconoscente nei confronti di Antolina, decidendo di assumerla come aiutante di Elsa. Sarà proprio quest’ultima a far aprire gli occhi al falegname visto che approfitterà del fatto di trovarsi da sola con la sua rivale per fingere di avere un nuovo malore.

La Ramos cadrà nel tranello della Laguna e, convinta che la sia ad un passo dalla morte, le confesserà tutte le sue malefatte senza sospettare di essere stata spiata da Isaac e dalle forze dell’ordine. Quando si renderà conto di essere stata incastrata, Antolina si darà ancora una volta alla fuga e preparerà un altro dei suoi folli piani per sbarazzarsi per sempre della sua nemica. Dopo essersi procurata un’arma da fuoco, la Ramos inviterà il marito a raggiungerla nel bosco. Quando la bionda si troverà faccia a faccia con Isaac tenterà di ucciderlo, ma a rimetterci sarà lei cadendo da un precipizio e perdendo la vita tragicamente. A seguito del funerale della perfida bionda, il Guerrero ed Elsa avranno il tanto atteso lieto fine. Nelle puntate trasmesse in Spagna lo scorso luglio 2019 due innamorati sono diventati finalmente marito e moglie, ma dopo i festeggiamenti è accaduto qualcosa di inaspettato. A Puente Viejo si è tornati a parlare di Alvaro Fernandez. Il dottore ha proposto alla coppia di neo sposi di raggiungerlo tramite una lettera in cui ha rivolto le dovute scuse alla Laguna per quanto accaduto in passato. Quest’ultima, oltre ad avere finalmente al suo fianco Isaac, ha incontrato il Fernandez che si è fatto perdonare facendole riavere tutto il denaro che le aveva sottratto.