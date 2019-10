Il Segreto è attualmente una delle soap opera di maggior successo su Canale 5 e Rete 4, assieme ad “Una Vita”. Di puntata in puntata, i risvolti di trama continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Secondo le anticipazioni, nelle puntate in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre assisteremo alla fine del matrimonio tra Isaac e Antolina.

Il Segreto, spoiler settimanali: sergente Ciufentes incredulo di fronte alla dichiarazione di colpevolezza di Saul

Tensione crescente per Carmelo a causa delle vicissitudini con i braccianti.

Prudencio sarà disposto a versare un prestito di 500 pesetas a Lola, in vista delle future nozze di quest’ultima. Severo e lo stesso Carmelo si adopereranno al fine di organizzare la fuga da Puente Viejo di Saul e Julieta. Il dottor Zabaleta metterà Isaac di fronte all’evidenza, fornendogli una prova schiacciante che gli darà modo di troncare il matrimonio con Antolina.

Nel frattempo, Francisca si recherà da Prudencio avanzando una richiesta ben precisa: il suo intento sarà quello di ottenere notizie in merito agli accadimenti di Puente Viejo grazie all’attività di strozzino svolta dall’uomo.

Gli spoiler de “Il Segreto” si soffermano anche sul sergente Cifuentes, il quale non nasconderà la sua diffidenza circa la dichiarazione di colpevolezza a carico di Saul. Allo stesso tempo, il sergente comunicherà a Carmelo la chiusura del caso. Severo chiederà supporto a Prudencio nella speranza di ottenere un prestito che possa consentirgli di rimediare al guaio della risaia.

Anticipazioni nuovi episodi de ‘Il Segreto’: Isaac sbugiarderà Antolina, che proverà a respingere le accuse

Isaac, nel corso di una cena in cui presenzieranno anche Matias e Marcela, smaschererà Antolina esibendo il referto medico a riprova del fatto che la donna fosse incinta di sole dodici settimane al momento dell’aborto.

Come prevedibile, l’accusata negherà tutto ma non potrà più godere di alcuna credibilità da parte del Guerrero. Carmelo, in pena per Severo, si rivolgerà a Meliton chiedendo di tenero sotto osservazione senza però dare nell’occhio. A causa dell’improvvisa partenza di Roberto, Maria deciderà di rimanere a Puente Viejo.

Gli spoiler sulle trame dei prossimi episodi "Il Segreto" sottolineano poi che Adela riceverà un richiamo dall’amministazione scolastica, il tutto a causa del suo stile di insegnamento contrario al regime: la donna verrà dunque esortata a modificare i propri metodi.

Per merito di Zabaleta, Isaac sarà finalmente in grado di risalire all'identità del papà del bimbo di Antolina: si tratterà di un certo Juanote, un uomo in condizioni di salute molto critiche a cui il Guerrero farà visita. L’appuntamento pomeridiano con le nuove puntate de “Il Segreto” è, come sempre, su Canale 5.