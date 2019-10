Nonostante la festività di Ognissanti dell'1 novembre, non verrà sospeso l'appuntamento settimanale Con "L'isola di Pietro", la serie televisiva di Canale 5 con Gianni Morandi e ambientata in Sardegna. Proprio venerdì prossimo verrà infatti trasmessa la terza puntata della fiction arrivata quest'anno alla sua terza stagione, che, come le prime due andate in onda il 18 e il 25 ottobre, sarà ricca di colpi di scena.

In particolare, si assisterà alle indagini sulla morte della giovane Chiara che Elena e il nuovo vicequestore Valerio Ruggeri continueranno a portare avanti. I due, lavorando fianco a fianco finiranno per innamorarsi, mentre Caterina e Diego saranno sempre più distanti. L'appuntamento della serie televisiva a partire dalle ore 21:20. Inoltre, la puntata potrà essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Play, sia da cellulare che da computer o tablet. Sulla stessa piattaforma si possono vedere anche le puntate precedenti.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 1 novembre

Continuano le indagini sulla morte di Chiara ed Elena e Valerio arrivano ad una svolta: i due, infatti, scoprendo una pista che li conduce a Stefano Orrù, si recano immediatamente nell'abitazione di quest'ultimo per sentirlo. Inoltre, il fatto di lavorare quotidianamente fianco a fianco li fa avvicinare molto, fino a farli innamorare. Frattanto, Pietro scopre che Ilaria, un'amica di Chiara, tiene nascosto un segreto alla sua famiglia e, sicuro che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto utile alle indagini, fa di tutto per capire cosa nasconde la ragazza.

Diego, invece, scopre che Caterina ha un debole per Leonardo, il giovane insegnante di windsurf. Mosso da una profonda gelosia, il ragazzo fa di tutto per tenerli lontani, ma, al contrario, il suo comportamento li avvicinerà sempre di più. Intanto, sul più bello delle indagini, Stefano Orrù sparisce non lasciando più traccia di sé.

La puntata di venerdì 25 ottobre

Nella puntata di venerdì 25 ottobre, l'aver scoperto che Cadeddu è il padre naturale di Chiara ha fatto cadere ogni accusa mossa contro di lui.

Nel frattempo, Stella ha rivelato che Chiara ha subito una violenza durante la notte di Capodanno. La ragazza ha fatto ascoltare all'investigatrice Sereni un audio inoltrato dalla stessa Chiara in una chat di gruppo. Diego, scoprendo che la piccola Anna è sua figlia, si è visto costretto a confessare tutto in Questura, dopodiché è stato sospeso dal servizio e indagato per violenza. Turbata dall'accaduto e delusa da Diego, Caterina si è ulteriormente avvicinata a Leonardo.

Frattanto, Elena, credendo che Diego non fosse l'assassino di Chiara, lo ha fatto scagionare e quest'ultimo, veramente interessato a scoprire il vero uccisore di Chiara, ha preferito continuare le indagini da solo.