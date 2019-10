Nella prima serata di ieri 3 ottobre è stata trasmessa da Rai Uno la quarta puntata di Un passo dal cielo 5, la Serie TV che continua ad essere seguita da milioni di telespettatori italiani. La fiction dal 12 settembre è tornata a raccontare le avventure e le indagini di Francesco Neri, capo della Forestale del comune di San Candido che si trova immerso tra le Dolomiti del Trentino. La puntata andata in onda ieri alle 21:25, dal titolo 'Il gigante e il bambino', oltre che essere proposta sul primo canale Rai, è stata trasmessa online su RaiPlay in contemporanea con la messa in onda.

Inoltre, sullo stesso sito la Rai dà la possibilità agli utenti registrati di vedere la replica della quarta puntata. In questo modo si dà l'opportunità di recuperare la stessa se non è stato possibile seguirla in televisione o in diretta streaming.

La 4ª puntata di Un passo dal cielo 5 in streaming di RaiPlay

La fiction di successo Un passo dal cielo 5, oltre ad essere trasmessa ogni settimana il giovedì in prima serata su Rai Uno, può essere vista dai telespettatori in diretta su RaiPlay.

L'utente registrato può accedere alla sezione 'Dirette' e, cliccando su questa voce, può vedere la puntata in contemporanea con la messa in onda su Rai Uno. Al termine dell'episodio RaiPlay ha messo a disposizione degli utenti la quarta puntata che può essere vista in streaming. Nella sezione dedicata alla serie tv si possono anche rivedere le tre puntate precedenti, le clip e le anteprime. Oltre a collegarsi al sito di RaiPlay, il pubblico può scaricare dagli store digitali l'app ufficiale che permette di accedere ai programmi anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Cosa è accaduto il 3 ottobre nella quarta puntata di Un passo dal cielo 5

La quarta puntata di Un passo dal cielo 5 è stata trasmessa ieri 3 ottobre su Rai Uno. Il pubblico ha assistito alle dinamiche sentimentali che stanno sconvolgendo il commissario Vincenzo Nappi il quale ha iniziato una relazione con Valeria Ferrante, l'ultima arrivata nella squadra di Francesco Neri. La violenta aggressione a un istruttore di sci ha messo la donna in una posizione complicata e il commissario di fronte ad una scelta difficile.

La convivenza tra Valeria e Vincenzo ha continuato a mantenere il suo carattere insolito e divertente ma ha rivelato pian piano la personalità della donna il cui temperamento vivace nasconde una grande sensibilità e delle ferite profonde. Nel frattempo Francesco ha continuato a dedicarsi alle indagini ed è riuscito a ritrovare un pò di serenità con Emma. La vita di quest'ultima, però, è stata sconvolta da una notizia che rischia di cambiarle la vita.