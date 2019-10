La seconda stagione di Rosy Abate si avvia al gran finale che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 venerdì 11 ottobre. Nelle tre puntate già andate in onda il pubblico ha assistito rapidamente alla conquista che Leonardo ha fatto di un posto importante accanto al boss Costello e altrettanto velocemente alla discesa agli inferi che lo ha condotto in prigione. Prima di vedere la conclusione della stagione, il pubblico dovrà assistere alla 4ª puntata del 4 ottobre.

Secondo le anticipazioni in rete, nella penultima puntata il giovane Abate subirà in carcere le minacce e le violenze dei detenuti che hanno ricevuto ordini dal camorrista. Nel frattempo sono già trapelate le prime indiscrezioni sul finale di stagione, il 5° ed ultimo appuntamento in cui il pubblico vedrà Rosy mettere in atto un piano che prevede il rapimento della figlia del boss prima di portare a termine il suo vero obiettivo: uccidere Antonio Costello.

Nella 4ª e penultima puntata del 4 ottobre Leonardo rischierà la vita in carcere

Prima ancora del gran finale, il 4 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la 4ª puntata di Rosy Abate 2 in cui gli eventi, che hanno come protagonista Leonardo, subiranno una svolta drammatica. Alla fine dell'episodio precedente il giovane è stato arrestato per l'omicidio dell'ispettrice Nadia Aversa. Rosy ha condiviso la sua disperazione con l'ex rivale Regina, anch'essa angosciata per le sorti del ragazzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Stando alle anticipazioni sulla trama del quarto e penultimo appuntamento con la serie, Leonardo verrà trasferito a Nisida dove ad attenderlo ci saranno detenuti pagati dal boss Costello per rendergli difficile la vita in carcere. Il giovane Abate subirà minacce e violenze per impedirgli di rivelare dettagli importanti che porterebbero all'arresto il camorrista. Rosy, insieme a Regina e al poliziotto Luca Bonaccorso, ormai certo dell’innocenza di Leo, formerà un team con l'obiettivo di tirare fuori dal carcere il figlio prima che venga ucciso.

Diffusi online i primi spoiler sul finale di Rosy Abate 2: l'ex regina di Palermo vuole uccidere Costello

Quello che si è preannunciato come il ciclo conclusivo delle vicende della 'regina' di Palermo ha mostrato la protagonista come una madre coraggio disposta a tutto per salvare il figlio: rinunciare al suo passato, reprimere il temperamento che l'ha sempre contraddistinta e cercare di addossarsi la responsabilità di un crimine non commesso.

Più ci si avvicina al finale e più il pubblico si renderà conto di cosa è disposta a fare Rosy per proteggere Leo, anche tornare ad uccidere. In rete sono state pubblicate le prime anticipazioni di quello che sarà il finale di Rosy Abate 2. L'ex regina di Palermo ha subìto un vero e proprio colpo al cuore con l'arresto del figlio, perciò sarà più che mai decisa a vendicarsi di Antonio Costello. La donna deciderà di colpire il boss sequestrando la figlia Nina, ma il suo obiettivo finale sarà eliminare una volta per tutte il boss, cercando di non coinvolgere né il figlio né l'ispettore Luca Bonaccorso.