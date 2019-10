Imma Tataranni-Sostituto Procuratore prosegue con la quinta puntata. Quello di domenica 20 ottobre su Rai 1 sarà anche il penultimo appuntamento con la fiction che ha finora riscosso molto successo tra il pubblico.

Le anticipazioni della quinta puntata rivelano che il passato tornerà a farsi sentire nella vita della donna, in modo doloroso.

Anticipazioni quinta puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore: morte di una compagna di liceo

La trama della puntata del 20 ottobre di Imma Tataranni racconta che il nuovo caso su cui il Sostituto Procuratore dovrà indagare avrà come protagonista una sua vecchia compagna di liceo.

Stella Pissicchio, amica di adolescenza di Imma Tataranni, verrà trovata priva di vita in una casa nella parte vecchia della città di Matera. Per Imma sarà molto difficile lavorare a questo tragico caso, perché non riuscirà facilmente a gestire le emozioni, nonostante la sua impeccabile professionalità.

Ippazio, inoltre, sarà ancora scosso dal caso precedente, in cui aveva instaurato un legame personale con la colpevole, e sarà freddo e distaccato. La dinamica dell'omicidio si presenterà complessa e difficile da risolvere.

Spoiler puntata 20 ottobre: Imma Tataranni ancora attratta da Calogiuri

Le anticipazioni della quinta puntata di Imma Tataranni raccontano anche che la donna sarà alle prese anche con la sua vita sentimentale. In molti si chiedono se Imma finirà assieme a Calogiuri, ma entrambi sono impegnati.

Alessio Lapice, l'attore che interpreta Ippazio, in un'intervista ha parlato di una forte stima del suo personaggio per Imma: sarà davvero solo questo, il sentimento che prova il ragazzo?

Nella scorsa puntata i comportamenti di Imma hanno svelato ai telespettatori che la donna prova un coinvolgimento per Calogiuri. Non resta che aspettare per scoprire come si evolverà il rapporto tra loro due.

La puntata di domenica 20 ottobre, intitolata 'Rione Serra Venerdì', sarà il penultimo episodio della fiction di Rai 1 che ha ottenuto un successo che è cresciuto di puntata in puntata.

Il pubblico si è innamorato del personaggio protagonista, interpretato dalla bravissima Vanessa Scalera, complice di questo è stato sicuramente il suo essere fuori dalle righe.

Imma Tataranni, infatti, a partire dall'abbigliamento, è una donna che non passa inosservata. Nel suo lavoro è impeccabile e sempre molto appassionata, così come nella sua vita privata in cui cerca di tenere fede al matrimonio con il suo Pietro nonostante l'attrazione per il giovane e attraente Calogiuri. La forza di Imma Tataranni ha insomma conquistato tutti e ha decretato il successo della prima serata domenicale di Rai 1.