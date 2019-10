L'intervista di Sonia Pattarino al settimanale Uomini e donne Magazine non è risultata affatto gradita a Ivan Gonzalez, che ha deciso di replicare a quanto da lei dichiarato. Sulle pagine del tabloid l'ex corteggiatrice ha ripercorso la loro storia, nata davanti alle telecamere del dating show, ammettendo di essere sicura che lui non l'abbia mai amata davvero. La ragazza ha anche spiegato come la loro rottura sia avvenuta al telefono e non ci sia stato tra loro alcun ulteriore incontro o chiarimento.

L'ex tronista spagnolo ha deciso di non restare in silenzio davanti a tali dichiarazioni, lanciando una chiara frecciatina alla sua ex fidanzata, che a sua volta ha ulteriormente replicato confermando le precedenti rivelazioni.

Ivan Gonzalez: 'Il lupo sarà sempre quello cattivo'

Fin dal giorno della scelta, avvenuta lo scorso marzo a Uomini e Donne, diversi telespettatori del programma si erano detti certi che Sonia Pattarino fosse solo un ripiego per Ivan Gonzalez, che le avrebbe preferito senza dubbio Natalia Paragoni (se Andrea Zelletta non fosse arrivato in villa).

Nei mesi successivi, però, la storia sembrava andare bene, almeno fino a quanto la coppia ha smesso di dare notizie di sé. Nonostante il viaggio in Messico, che sembrava ridare speranze alla relazione, è stata annunciata la rottura da parte dell'ex corteggiatrice. Le ragioni di questa decisione sono state spiegate nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, nel quale lei ha sottolineato come Ivan fosse soprattutto concentrato su se stesso.

Sonia ha quindi aggiunto di essere certa che lui non abbia mai provato vero amore. Le sue parole, però, hanno trovato la replica dello spagnolo, secondo il quale ci sarebbe più di qualche errore nel racconto. Gonzalez, infatti, ha scritto su Instagram: 'In una storia male raccontata, il lupo sarà sempre quello cattivo'.

L'ulteriore replica di Sonia Pattarino

Il botta e risposta tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è continuato con un'ulteriore replica da parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quest'ultima, che pare non aver gradito le insinuazioni del suo ex, secondo il quale la sua storia sarebbe stata raccontata male, ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha precisato di avere risposto con la massima sincerità alle domande che le sono state fatte, precisando: "Tutto quello che andrete a leggere è la verità su quello che è accaduto e non ho nient’altro da aggiungere". La Pattarino si è anche rivolta direttamente a Ivan (di cui però non ha fatto il nome) e ha messo le cose in chiaro con lui, dichiarando di avere raccontato bene la loro storia.

Ma sarà davvero finita qui tra loro? Il confronto trash tra l'ex coppia potrebbe arricchirsi presto di una nuova risposta anche da parte del Gonzalez.