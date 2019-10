Dal 22 settembre ogni domenica sera su Rai Uno 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' tiene compagnia al pubblico italiano con un giallo a settimana in cui la protagonista, un po' magistrato un po' detective, cerca di inchiodare il colpevole di turno. L'interprete di Imma è Vanessa Scalera la quale, dopo aver rivestito nella sua carriera diversi ruoli drammatici, si è cimentata nell'impresa di rappresentare sul piccolo schermo un personaggio inedito nelle serie tv made in Italy.

L'attrice ha definito il suo personaggio "un vulcano" e ha cercato di spiegare perché piaccia così tanto al pubblico. Per l'artista, Imma ha conquistato i telespettatori con il suo essere intraprendente in un sistema chiuso e apparentemente inattaccabile, trasformandosi in un'eroina antiborghese.

Come Vanessa Scalera vede Imma Tataranni

Vanessa Scalera, che interpreta Imma, è un'attrice sconosciuta al pubblico televisivo ma con una carriera già avviata al cinema e in teatro.

Il suo personaggio è entrato nelle case degli italiani in punta di piedi, ma già dopo la prima puntata il pubblico l'ha accolta quasi come una di famiglia. L'attrice ha parlato del successo di Imma Tataranni nelle interviste rilasciate ad Huffingtonpost.it e a Panorama.it. La Scalera non pensava che l'intemperanza di Imma, che la rende un vero e proprio "vulcano", garantisse il successo della serie, ma questo suo essere inconsueta, un po' ruvida e testarda l'ha trasformata in una sorta di eroina.

Per l'attrice salentina Imma è un personaggio poco diplomatico, ironico e pungente, ma soprattutto autentico. Il sostituto procuratore è spesso 'granitico' proprio come Matera. I capelli scomposti e il colorato, a volte bizzarro, abbigliamento rispecchiano pienamente il suo carattere singolare.

Imma Tataranni: apprezzata dal pubblico per il suo essere fuori dagli schemi

Vanessa Scalera, contenta del successo che sta riscuotendo Imma Tataranni - Sostituto procuratore, è convinta che la serie piaccia perché la protagonista è un personaggio fuori dagli schemi che con la sua irriverenza rompe le dinamiche della televisione attuale, dove dominano le caciare e le volgarità.

Imma rappresenta tutte quelle persone che non si arrendono e che non si adeguano alle imposizioni della società. Il personaggio nato dalla mente creativa della scrittrice Mariolina Venezia a volte risulta scomodo a chi la circonda perché incorruttibile e testarda. Allo stesso tempo diverte e fa riflettere il pubblico quando si oppone a quelle che sono le tristi realtà dell'Italia di oggi: la mentalità ancora chiusa, l'evasione fiscale e il sistema delle raccomandazioni.