Sono state diffuse le anticipazioni dettagliate di Beautiful relativamente alle puntate in onda negli Stati Uniti da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre. Esse confermano il ritrovato scontro tra Hope e Steffy, in seguito alla scoperta del messaggio scritto dalla Forrester a Liam. Si tratterà di un testo non compromettente che, però, manderà la Logan su tutte le furie. Ma questa volta Steffy non sembrerà disposta ad accettare i rimproveri senza reagire.

Si tornerà a parlare anche di Douglas e delle diverse vedute relative alla custodia del bambino: se Hope e Brooke saranno convinte che Thomas non debba crescere il figlio, di diverso avviso sarà il rampollo Forrester, supportato anche da Ridge. E proprio questa ennesima diatriba, finirà per portare il suo matrimonio con Brooke quasi ad un punto di non ritorno.

Anticipazioni Beautiful: Steffy prende il sopravvento su Hope

Per settimane, Steffy si è fatta da parte, evitando il confronto con Hope dopo la scoperta della vera identità di Phoebe/Beth.

Questo buonismo sarà destinato ad essere solo un ricordo a partire dalle puntate americane di Beautiful in onda dal 21 al 25 ottobre. In tale periodo, infatti, le due sorellastre saranno protagoniste di un duro faccia a faccia durante il quale Steffy prenderà il sopravvento su una sbalordita Hope.

Thomas, nel frattempo, spiegherà a Zoe quali siano i suoi piani per il futuro. Archiviata la querelle con la sua storica rivale, la figlia di Brooke parlerà con Liam al quale chiederà di dare una casa permanente a Douglas, permettendogli crescere insieme a loro e a Beth. Appresa questa notizia, Thomas non avrà nessuna intenzione di restare a guardare e correrà a casa di Brooke per un confronto con lei e Hope.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame americane Beautiful: Hope conferma le sue intenzioni a Thomas

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate USA dal 21 al 25 ottobre, Hope si confronterà con Thomas al quale farà capire di essere la persona ideale per crescere Douglas, dopo tutti gli errori commessi nel recente passato dal rampollo Forrester. Ma lui non vorrà sentire ragioni a tal proposito. Successivamente, trascorrerà del tempo insieme al figlio, al quale prometterà di impegnarsi per diventare un padre migliore.

Anche Steffy e Ridge discuteranno dell'argomento: se da un lato lei non sarà ancora pronta a perdonare il fratello per le tante bugie, dall'altro il padre la tranquillizzerà sulle sorti di Douglas, dicendole che nessuno lo allontanerà da Thomas. Successivamente, Ridge dovrà fare i conti con l'ennesima brutta notizia riguardante Brooke: apprenderà, infatti, che l'idea di chiedere a Thomas di rinunciare a Douglas è partita proprio da quest'ultima.