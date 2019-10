Nelle scorse ore, Katia Fanelli è tornata a parlare del suo ex fidanzato Vittorio Collina. La ‘fotonica’, dopo aver aperto alle domande dei suoi follower, ha confidato di sentire la mancanza del suo ex.

Katia e Vittorio sono diventati celebri al grande pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Nip. All’inizio la ragazza era sembrata più aperta a nuove conoscenze all’interno del villaggio delle fidanzate.

Vittorio invece, che è sembrato sempre più restio alla fine ha deciso di uscire con la single Vanessa Cinelli. Da quel momento in poi, i due ragazzi hanno intrapreso due strade differenti. Vittorio ha ritrovato subito la felicità con la sua tentatrice, Katia invece non ha più trovato l’amore.

Katia sull’ex: ‘L’importante che sia felice’

Katia Fanelli in queste ore ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan.

La giovane non si è tirata indietro e con molta pacatezza, è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato.

A chi le ha chiesto se Vittorio le mancasse, la riminese senza troppi giri di parole ha dato esito positivo: “Si”. Agli utenti che invece, le hanno chiesto se tornerebbe insieme al suo ex, la Fanelli ha detto: “Bisognerebbe vivere la situazione. Tra le tante domande rivolte a Katia Fanelli, qualche follower ha fatto notare che Vittorio è fidanzato.

Di fronte a tali affermazioni, la giovane ha replicato di non sapere nulla. Poi ha aggiunto: “L'importante è che sia felice perché merita di stare bene, sempre”. Ancora una volta l’ex protagonista di Temptation Island Nip, ha riservato delle belle parole nei confronti del suo ex compagno. D’altronde Katia Fanelli ha sempre dichiarato di essere ancora presa da Vittorio. Durante il confronto avvenuto a Uomini e Donne, la fotonica nel rivedere il suo ex si era perfino commossa.

La ‘fotonica’ ha confermato di essere single

Katia Fanelli dopo aver risposto alle domande sul suo ex fidanzato, ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. La ‘fotonica’ di Canale 5 ha confermato di essere single, anche se è in cerca dell’amore. A differenza di Vittorio, la giovane non è riuscita ancora a trovare la persona adatta a lei. A quanto pare il flirt con il tentatore Giovanni Arrigoni non è andato in porto.

Va detto comunque che, nonostante i due fossero stati pizzicati in atteggiamenti complici, non hanno mai confermato una frequentazione.

Al contrario della sua ex, Vittorio Collina ha ritrovato il sorriso al fianco di Vanessa Cinelli. Una volta terminato il falò di confronto con quella che era la sua attuale compagna, il deejay riminese ha subito chiesto di incontrare la sua tentatrice. Da quel momento in poi Vittorio e Vanessa sono diventati inseparabili.